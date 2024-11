Energiewende: Zwischentief bei Wärmepumpen

Doch es gibt wieder Anzeichen für eine Belebung des Wärmepumpenmarkts. Die Förderung etwa wird zunehmend angenommen. Deswegen werden die derzeit hohen Fertigungskapazitäten der Hersteller mittelfristig gebraucht. Ein Gespräch mit Martin Sabel, Geschäftsführer Bundesverband Wärmepumpe e.V.

Herr Sabel, wie schätzen Sie die derzeitige Marktsituation bei Wärmepumpenherstellern ein – insbesondere vor dem Hintergrund des geänderten GEG und der eventuell zu erwartenden Förderungskürzung?

Sabel: Die Branche passt ihre Kapazitäten derzeit an die aktuellen Bedingungen an. Nachdem wir zwei Jahre lang ein Wachstum von 50 Prozent gesehen haben und massiv investiert wurde, um die Nachfrage bewältigen zu können, müssen die Hersteller nun leider die Kapazitäten nach unten anpassen. Die Branche ist sich einig, dass wir uns in einem Zwischentief befinden und dass der Markt sich mittelfristig wieder dynamisch nach oben entwickeln wird.

Es gibt aktuell Anzeichen für eine Belebung des Marktes. Die Förderung wird zunehmend angenommen. Aber es ist natürlich eine riesige Herausforderung für die Unternehmen, solche schnellen Wechsel zu parieren. Das ist nicht einfach und natürlich auch nicht schön, gerade was Arbeitsplätze und Kurzarbeit betrifft. Die Botschaft ist aber klar: Mittelfristig brauc...

Jetzt weiterlesen Dies ist ein Beitrag aus der Zeitschrift Immobilienwirtschaft. Die IMMOBILIENWIRTSCHAFT ist das inspirierende Fachmagazin: meinungsstark, anspruchsvoll, detailliert und kritisch. Sie informiert über relevante Entwicklungen der Branche mit Daten und Fakten, spricht mit führenden Köpfen und bietet Hintergrundwissen. Abonnieren Sie das Magazin, um den Beitrag vollständig zu lesen Immobilienwirtschaft digital - Haufe Shop