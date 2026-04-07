Praxischeck: Digitale Tools in der Immobilienverwaltung

Die Integration digitaler Tools in der Immobilienverwaltung scheitert oft an alten Systemen und fehlender Kompatibilität

Bild: AdobeStock Die Integration digitaler Tools in der Immobilienverwaltung scheitert oft an alten Systemen und fehlender Kompatibilität

PropTechs und InsureTechs versprechen revolutionäre Lösungen für die Immobilienverwaltung – von automatisierten Prozessen bis hin zu digitalem Schadenmanagement. Doch zwischen den Hochglanz-Demos und der Realität der Verwalter klafft häufig eine große Lücke.

PropTechs und InsurTechs versprechen Immobilienverwaltern eine neue Welt: automatisierte Prozesse, digitales Versicherungsmanagement, weniger Papierkram. Von cloudbasierten Kommunikationsplattformen über spezialisierte Schadenmanagement-Tools bis hin zu digitalen Versicherungsmaklern – die Bandbreite ist beeindruckend.

Doch zwischen Hochglanz-Demo und Verwaltungsalltag klafft oftmals eine Lücke. Die Frage ist nicht, ob diese Technologien Potenzial haben, die Frage ist, ob sie auf eine Branche treffen, die strukturell bereit ist, dieses Potenzial zu heben. Wer heute in neue Tools investiert, ohne die eigene Systemlandschaft zu verstehen, digitalisiert das Chaos.

Ein gewachsener Flickenteppich

Wer verstehen will, warum die Digitalisierung in der Immobilienverwaltung so schleppend vorankommt, muss einen Blick hinter die Kulissen werfen. Viele Verwaltungen arbeiten mit Software, deren Architektur aus den 1990er oder frühen 2000er Jahren stammt. On-Premise-Installationen auf lokalen Servern, p...