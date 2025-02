Hausverwaltungen sind beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) noch zögerlich. KI kommt derzeit vor allem bei Routineaufgaben zum Einsatz. Dabei kann KI, richtig eingesetzt, sowohl bei der Kundenkommunikation als auch bei der Lösung komplexer rechtlicher Fragen entscheidend unterstützen.

"Der Verwalter muss kein Programmierer werden, aber er muss wissen, wie es funktioniert, KI-Tools in die bestehende Verwaltersoftware zu integrieren", ist eine gängige Aussage von Miet- und WEG-Verwaltern in Deutschland. Bei richtiger Anwendung ist ein Effizienzgewinn zwischen fünf und 20 Prozent im Tagesgeschäft drin. In Umfragen erklären die meisten Verwaltungsbetriebe, dass sie für stets wiederkehrende Aufgaben, insbesondere in der Kommunikation, KI nutzen. Doch ansonsten steckt der Einsatz von KI in der Verwalterbranche zumeist noch deutlich in den Anfängen.

KI: Einsatzbereiche in der Immobilienverwaltung

Seit der Einführung von ChatGPT im November 2022 hat sich generative KI zunehmend im Berufsleben etabliert. Mit diesen Tools lassen sich Texte und Bilder erstellen, Berichte verfassen oder Rechnungen automatisiert verarbeiten. Laut einer Umfrage von PwC nutzen bereits rund 40 Prozent der Berufstätigen Programme wie ChatGPT, DeepL, Casavi oder Microsoft Copilot im Arbeitsalltag. Auch...