Wie ein Mieter seine Miete oder die Kaution zu bezahlen hat, steht im Mietvertrag. Vermieter haben hier Spielraum. Trotzdem halten sie an traditionellen Zahlungsarten wie Dauerauftrag oder bar hinterlegter Sicherheit fest, wie eine Umfrage zeigt. Mietern wäre ein Mehr an "digital" lieber.

Dass der Wunsch nach digitalen und auch individuellen Lösungen in Bezug auf die Modalitäten bei der Mietzahlung oder dem Hinterlegen einer Mietkaution wächst, das haben zwei repräsentative Umfragen des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Aareal Bank ergeben.

Nicht nur der Wunsch nach kürzeren und direkteren Kommunikationswegen gewinnt an Bedeutung, das sagten rund 33 Prozent der Befragten, sondern auch der Wunsch nach flexibleren Zahlungsarten.

Miete: Der Wunsch nach Apple Pay & Co. wächst

Bei der Miete* liegen der Umfrage zufolge derzeit das althergebrachte Lastschriftverfahren (rund 48 Prozent) und die konventionelle Überweisung (44 Prozent) weit vorne – dennoch erkennen die Studienautoren eine Tendenz zur stärkeren Diversifikation von Zahlungsmöglichkeiten für die eigene Mietzahlung. Hier kommen alternative Zahlungsanbieter wie Apple Pay, Barzahlen, Paypal oder auch die Kreditkarte ins Spiel.

Etwas mehr als jeder zehnte (13 Prozent) der Umfrageteilnehmer denkt, dass diese Verfahren künftig am häufigsten genutzt werden werden. Zum Vergleich: Im Moment nutzen nur rund acht Prozent der Befragten diese Möglichkeit. Viel Vertrauen, dass sich kurz- oder mittelfristig etwas an den Zahlungsmodalitäten ändern wird, scheinen nicht viele Mieter zu haben: Mehr als die Hälfte (51 Prozent) geht davon aus, dass die Lastschrift auch in Zukunft das meist genutzte Zahlungsmittel sein wird. Mehr als ein Drittel (36 Prozent) nannten die Überweisung.

Kaution: Jeder Dritte Mieter hätte gerne die Bürgschaft

Besonderen Nachholbedarf sehen die Befragten bei der Verwaltung der Kaution**. Der Umfrage zufolge interessiert sich jeder dritte Befragte (rund 33 Prozent) dafür, als Alternative zur gängigen Barkaution eine Bürgschaft abzuschließen. Fast jeder Vierte (rund 24 Prozent) hat sich nicht festgelegt. Immerhin 43 Prozent der Befragten ziehen aktuell noch die Barkaution vor. 85 Prozent der Mieter kannten keinen der von Civey genannten Anbieter von Bürgschaften als Alternative zur klassischen Barzahlung.

Ein Fazit der Umfrage: Um dem wachsenden Wunsch der Mieter nach alternativen Zahlungsarten und Kautionslösungen in Zukunft gerecht zu werden, müssten Vermieter und Wohnungsunternehmen ihre Prozesse erweitern und innovative Lösungen in die bestehenden Systeme integrieren.

*Die Frage "Mietzahlung heute" beantworteten 1.507 Befragte, die Frage zur "Mietzahlung in Zukunft" 2.501 Befragte, jeweils im Zeitraum vom 13.11. bis 14.11.2019.

**Die Fragen zur Wohnungskaution wurden von 2.503 Befragten im Zeitraum vom 6.4. bis 7.4.2020 beantwortet.





