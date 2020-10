Bei fälligen Reparaturen in Wohnungen muss man oft lange auf den Handwerker warten: Kurzfristige Termine sind in den großen Städten selten zu kriegen

Der Winter kommt – das Fenster ist undicht, die Heizung bleibt kalt? Bis der Handwerker Zeit hat, kann es in den Großstädten Wochen dauern, wie eine Studie zeigt. Gerade Tischler und Klempner sind kaum kurzfristig zu bekommen. Am wenigsten Geduld brauchen Mieter und Vermieter in München.

Der Vermieter ist verpflichtet, dem Mieter die Wohnung in einem ordnungsgemäßen Zustand zu überlassen und während der Mietzeit so zu erhalten. Egal ob der Wasserhahn tropft oder in der kalten Jahreszeit die Heizung nicht richtig funktioniert – wenn es einen Wohnungsmangel gibt, muss der Handwerker gerufen und ein Termin vereinbart werden.

Genau das kann aber je nach Schaden in den fünf größten deutschen Städten derzeit zum Problem werden, wie eine Analyse des Berliner Wohnungsvermittlers "Home" zeigt. Bei Elektrikern bekommen Mieter und Vermieter demnach im Schnitt noch am schnellsten einen Termin. Bei Sanitärinstallateuren und Tischlern sind die Auftragskalender hingegen voller. Am längsten wartet man dieser Tage auf einen Maler – der hat mancherorts erst in vier oder mehr Wochen Zeit.

Trotz Auftragsschwund in der Phase der Corona-Beschränkungen von April bis Mai hat das Handwerk in Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt am Main "augenscheinlich immer noch goldenen Boden – und die Mieter haben das Nachsehen", heißt es in der Home-Analyse. Nicht nur die Auslastung, auch die Preise für Reparaturen typischer Mietmängel* variieren je nach Handwerk und Stadt stark. Befragt wurden Ende September insgesamt 200 Handwerker.

Hamburg und Köln: Ein Drittel der Handwerker ist erst in vier oder mehr Wochen verfügbar

Bei Elektrikern bekommen diese der Untersuchung zufolge im Schnitt am schnellsten einen Termin: 24 Prozent der befragten Elektrotechniker konnten Mängel in der Wohnung noch in derselben Woche beheben, 34 Prozent in der Folgewoche. Nur jeder zehnte Sanitärinstallateur oder Tischler bot einen Termin in derselben Woche an. Eine Woche darauf waren 20 beziehungsweise 16 Prozent verfügbar. Von den Malern haben nur zwei Prozent kurzfristig Zeit – 72 Prozent sogar erst in vier oder mehr Wochen.

Nächstmöglicher Handwerker-Termin (Durchschnitt der Top 5-Städte)

Termine Elektriker Tischler Sanitärinstallateure Maler In der gleichen Woche 24 % 8 % 6 % 2 % In der nächsten Woche 34 % 16 % 20 % 0 % In 2 Wochen 14 % 28 % 28 % 8 % In 3 Wochen 10 % 24 % 30 % 18 % In 4 oder mehr Wochen 18 % 24 % 16 % 72 %

Quelle:

Insgesamt ist die Lage in München am wenigsten angespannt, wie die Home-Analyse zeigt. Dort bietet jeder fünfte Handwerker einen Termin innerhalb einer Woche an. In Frankfurt haben immerhin 17,5 Prozent solche kurzfristigen Kapazitäten, in Berlin sind es aber nur 7,5 Prozent. Am brenzligsten ist die Situation in Hamburg und Köln: Hier beträgt der Anteil der Handwerker, die innerhalb einer Woche vorbeikommen könnten, jeweils nur 2,5 Prozent – rund ein Drittel der Handwerker ist erst in vier oder mehr Wochen verfügbar.

Auslastung der Handwerker nach Stadt

Termine München Frankfurt Berlin Hamburg Köln In der gleichen Woche 20 % 17,5 % 7,5 % 2,5 % 2,5 % In der nächsten Woche 15 % 20 % 17,5 % 17,5 % 17,5 % In 2 Wochen 10 % 25 % 22,5 % 20 % 20 % In 3 Wochen 15 % 25 % 10 % 27,5 % 25 % In 4 oder mehr Wochen 40 % 12,5 % 42,5 % 32,5 % 35 %

Quelle:

Preise variieren je nach Handwerk und Stadt stark

Genau wie die Auslastung variieren auch die Preise der einzelnen Handwerker für typische Mietmängel stark. So verlangen Elektriker für den Austausch eines defekten Lichtschalters in Frankfurt durchschnittlich 50 Euro, in München sind es 78 Euro. Die Reparatur eines defekten Wasserhahns ist mit 55 Euro in Hamburg vergleichsweise günstig – und mit 135 Euro in Köln besonders kostspielig. Eine Heizung, die nicht funktioniert, kostet in München knapp 82 Euro, in Berlin zahlen Mieter beziehungsweise Vermieter lediglich rund 51 Euro im Schnitt.

Einen pauschalen Zusammenhang zwischen Wohnort und Handwerkerkosten über die vier in den Blick genommenen Handwerke hinweg zeigt die Home-Analyse aber nicht.

*Typische (angefragte) Mietmängel: Lichtschalter / Steckdose austauschen, Türen lackieren, Wand streichen, defekter Wasserhahn, Heizung bleibt kalt, Fenster undicht, Griff defekt.





