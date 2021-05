Das Smart Home hat längst Einzug in das Leben privater Haushalte gehalten. Auch Wohnungs- und Immobilienunternehmen statten ihre Wohnungen zunehmend mit smarten Geräten für ihre Mieter aus. Alles Wissenswerte rund um das Thema Smart Home lesen Sie in unserem Überblick.

Die Heizung von unterwegs aus mit Hilfe des Smartphones einschalten oder das Türschloss via Fingerabdruck öffnen: Das sind nur zwei von ganz vielen Möglichkeiten, die ein Smart Home bieten. Unter dem Begriff „Smart Home" werden alle technischen Verfahren und Systeme zusammengefasst, die die Wohnräume von Menschen digital vernetzen.

Smart Home: Definition

Smart Homes sollen die Lebens- und Wohnqualität der Bewohner verbessern, die Sicherheit erhöhen und die Energieeffizienz durch Kontrolle, Analyse und Steuerung der installierten intelligenten Geräte steigern. Im Smart Home können alle Vorgänge automatisiert geregelt und über eine App gesteuert werden – auch von unterwegs aus.

Selbst Staubsauger oder Kühlschränke können vernetzt sein. Im besonderen Fokus bei Smart-Home-Lösungen stehen jedoch Überwachungs- und Sicherheitsanlagen, intelligente Beleuchtungssysteme und Heizungsthermostate. Dies soll den Bewohnern ein Maximum an Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz bieten.

Geräte für Ihr Smart Home

Einige Beispiele für Smart-Home-Anwendungen sind:

Smart Home für mehr Energieeffizienz:

Smarte Heizung Über eine App wird die Heizung erst hochgedreht, wenn man sich auf dem Heimweg befindet. Dann ist das Zuhause bei der Ankunft kuschelig warm, gleichzeitig wird nicht unnötig geheizt. Auch Fenster, die sich je nach Luftqualität und Raumtemperatur selber öffnen und schließen, können in einem intelligenten Haus mit der Heizungssteuerung verbunden werden.

Smarte Beleuchtung Auf den Lichtschalter drücken war gestern. Bei Smart-Home-Beleuchtungssystemen läßt sich das Licht per App oder Sprachassistent steuern. Auch dies spart Energie, hinzu kommt der Sicherheitsaspekt: Wenn man nicht zuhause ist, schreckt ein im Wechsel eingeschaltetes Licht Einbrecher ab.

Smart Metering Intelligente Zähler für Gas, Strom oder Wasser, die digital Daten empfangen und senden oder die Waschmaschine dann starten, wenn die Strompreise besonders günstig sind: Diese Anwendungen werden unter dem Begriff Smart Metering zusammengefasst.

Smart Home für mehr Sicherheit:

Überwachungskamera, Bewegungsmelder, Rauchmelder & Co. Für mehr Sicherheit im eigenen Haus sorgen viele smarte Geräte, von der Überwachungskamera über Bewegungsmelder bis zu Rauchmeldern, die aufs Handy melden, wenn zuhause etwas Ungewöhnliches geschieht.

Smarte Wassermelder Wasserschäden erst bemerken, wenn es längst zu spät ist? Das lässt sich mit smarten Wassermeldern vermeiden. Diese entdecken kleinste Wasseransammlungen mithilfe von Sensoren und geben eine entsprechene Meldung ab.

Smarte Türöffnungssysteme Sie heißen Kiwi, Beloxx, Dom, Danalock oder Latch: Schließsysteme, die ohne Schlüssel funktionieren. Stattdessen kommen WLAN- und Bluetooth-Technologien zum Einsatz. Oder die Tür öffnet sich auf Basis des eigenen Fingerabdrucks. Auch kein Problem für smarte Türöffnungssysteme: Dem Handwerker oder Paketdienst kann der Zugang ins Gebäude oder in die Wohnung gewährt werden.

Smarte Geräte für Haushalt & Komfort

Smarte Haushaltshelfer und Audiosysteme Staub- und Wischroboter oder ein Kühlschrank, der meldet, wenn Eier oder Milch ausgegangen sind: Smart Home sorgt auch für mehr Komfort. Audiosysteme für Fernsehen oder Musik, von überall im Haus über App steuerbar, sind weitere Aspekte eines Smart Homes.

Intelligentes Wohnen: Häuser werden nur langsam smarter

Auch wenn all diese Anwendungen längst keine Zukunftsmusik mehr sind: Häuser in Deutschland werden nur langsam smarter. Im Bereich Entertainment ist die Entwicklung schon sehr weit fortgeschritten. In 51 Prozent der deutschen Wohnungen steht mittlerweile ein Smart TV, bis 2022 werden laut einer aktuellen Umfrage des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. und des Beratungsunternehmens Deloitte in rund 90 Prozent der Haushalte TV-Geräte vernetzt sein.

Anders sieht es bei anderen Smart-Home-Lösungen aus: Bei smarten Türschlössern oder per App gesteuerten Heizungsanlagen seien die Verbraucher noch zurückhaltend und setzten bisher vor allem auf Einzellösungen, heißt es in der Studie. So nutzen acht Prozent der Befragten smarte Lichtsysteme, je sechs Prozent haben vernetzte Sicherheitskameras oder Haushaltsgeräte, die sich per App steuern lassen, fünf Prozent setzen auf smarte Thermostate und vier Prozent auf vernetzte Rauchmelder. Aber es gibt auch optimistischere Zahlen: 2019 kam bei einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom und von Deloitte heraus, dass insgesamt mehr als 25 Prozent der Deutschen bereits Smart-Home-Geräte nutzen. Zusätzlich plante damals mehr als ein Drittel der Befragten, sich eine Smart-Home-Anwendung für das eigene Heim zuzulegen. Laut dem aktuellen ImmoScout24-Trendbarometer ist dies mittlerweile sogar jeder Zweite.

Auch der Verband Fenster + Fassade (VFF) berichtet von positiven Trends.

„Die Skepsis ist verflogen, fast 40 Prozent der Verbraucher nutzen mittlerweile Smart-Home-Anwendungen.“ VFF-Geschäftsführer Frank Lange

Nach Bürogebäuden setzten sich automatisierte Fenster- und Türensysteme auch im Privatbereich immer mehr durch: „Viele Bauherren haben die Vorteile eines intelligenten Hauses erkannt: mehr Komfort und Sicherheit, weniger Energieverbrauch – und somit ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz“, so Lange.

Damit alle Mietergruppen problemlos auf die Smart-Home-Geräte zugreifen und die Anwendungen nutzen können, sollten die installierten Systeme ohne Lernaufwand und komplizierte Anmeldungen möglich sein.

Insgesamt lässt sich jedoch festhalten: Smart Home ist - trotz eines mehr oder weniger kontinuierlichen Wachstums in den vergangenen Jahren - noch nicht im Mainstream angekommen. Die Untersuchung von BVDW und Deloitte führt dazu drei große Hindernisse auf: Bisher fehle die Interoperabilität, und Smart-Home-Hubs, mit denen verschiedene Smart-Home-Elemente verknüpft und zentral gesteuert werden können, würden kaum angenommen. Zudem sähen sich interessierte Verbraucher mit einer fragmentierten, unübersichtlichen Anbieterlandschaft konfrontiert. Bisher gebe es keine zentralen Anlaufstellen für integrierte Smart-Home-Lösungen. Auch beim Datenschutz hätten viele Verbraucher Bedenken. Denn: Das eigene Zuhause ist ein hochsensibler Bereich und hier ist die Angst vor Cyber-Kriminalität oder auch der unredlichen Verwendung persönlicher Daten besonders groß.

„Als Ganzes betrachtet hat Consumer-IoT seine enormen Möglichkeiten bei Weitem noch nicht ausgeschöpft.“ BVDW-Vizepräsident Alexander Kiock

BVDW und Deloitte gehen davon aus, dass in den kommenden Jahren Verbraucher beim Thema Smart Home vorerst weiter auf günstige, niedrigschwellige Einzellösungen setzen werden. Zu rechnen sei mit einem Zuwachs von je zehn Prozent für 2021 und 2022, heißt es in der Untersuchung. Es liege an den Anbietern, Vertrauen beim Thema Datensicherheit zu schaffen und Allianzen zu bilden, um attraktive, umfassende Smart-Home-Lösungen anzubieten, meinen die Autoren.

Und warum wollen die Deutschen überhaupt ein smartes Zuhause haben? In der Umfrage von Bitkom und Deloitte wurden verschiedene Gründe für den Kauf der Produkte angegeben: Rund 50 Prozent der Nutzer möchten Lebensqualität oder Sicherheit erhöhen. Jeweils ein Drittel will Geld sparen oder energieeffizienter leben.

E-Home: Das wünschen sich die Deutschen

Auch wenn Smart-Home-Anwendungen aktuell eher noch Nischenprodukte sind: Experten weisen darauf hin, dass sich Bedürfnisse von Mietern und Wohnungseigentümern im Laufe der Zeit verändern. Und ein Zuhause ohne Smart-Home-Funktionen: Das wünschen sich immer weniger Deutsche. Laut dem ImmoScout24-Trendbarometer plant jeder Zweite, das eigene Zuhause zum Smart Home zu vernetzen und erwartet zudem in Zukunft eine smarte Wohnungsausstattung.

Genau die Hälfte der Befragten wünscht sich, dass Smart-Home-Anwendungen direkt zu Beginn eines Immobilienbaus eingeplant werden. Fast genauso viele (48 Prozent) sind überzeugt, dass Technik und Geräte dieser Art in ein paar Jahren in jedem Haushalt zu finden sein werden. Fast jeder Zweite (47,8 Prozent) gab an, seine Wohnung oder sein Haus mit vernetzter Technik ausrüsten zu wollen.

Bei der Frage, ob bei der Entscheidung für die nächste Wohnung oder das nächste Eigenheim Smart-Home-Anwendungen eine Rolle spielen werden, waren die Ergebnisse nicht ganz so eindeutig. 36 Prozent sagten, dass sie ihre Entscheidung davon abhängig machen werden, genauso viele stimmten dagegen, die restlichen 28 Prozent enthielten sich.

Aktuell – das ist für die Wohnungswirtschaft besonders interessant - ist zudem jeder Fünfte (22 Prozent) bereit, für das vernetzte Zuhause mehr Miete oder einen höheren Kaufpreis zu zahlen. In der Gruppe der Männer und Wohneigentümer ist es jeder Vierte (jeweils 27 Prozent).

Bei einer aktuellen Bitkom-Umfrage gingen 63 Prozent der Befragen davon aus, dass Smart-Home-Anwendungen in ein paar Jahren in jedem Haushalt zu finden sein werden. Dort werden bei jedem Dritten (33 Prozent) Smart-Home-Anwendungen eine Rolle spielen, wenn eine Entscheidung für die nächste Wohnung oder das nächste Eigenheim getroffen werden muss. Von diesen Befragten war jeder Vierte (25 Prozent) bereit, für Wohnungen mit Smart-Home-Ausstattung grundsätzlich mehr Miete zu bezahlen.

All dies sind Aspekte, über die sich die Immobilienwirtschaft und die Wohnungsunternehmen in Zukunft vermehrt Gedanken machen müssen. Denn sie agieren grundsätzlich mit einem sehr weiten Zeithorizont. Insofern sollten sie diese langfristigen Trends berücksichtigen, wenn sie Entscheidungen über ihre geschäftliche Ausrichtung, ihr Immobilienportfolio und ihren Kundenservice treffen.

