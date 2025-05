Vodafone-Finanzchef Luka Mucic löst Vonovia-CEO Rolf Buch ab

Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia bekommt einen neuen Vorstandschef. Luka Mucic, noch Finanzvorstand von Vodafone, soll spätestens 2026 von Rolf Buch übernehmen. Der beendet seinen Vertrag vorzeitig.

Der Aufsichtsrat von Vonovia hat am 6. Mai einstimmig entschieden, den aktuellen Vodafone-Finanzchef Luka Mucic zum neuen CEO von Vonovia zu bestellen, teilte der DAX-Konzern mit. Er soll spätestens Anfang 2026 von Rolf Buch übernehmen

Der Wechsel ist eine Überraschung. Buchs Vertrag läuft eigentlich noch bis 2028. Er werde bis zum Jahresende die Verantwortung für Europas führenden Wohnungskonzern tragen und Mucic in seine neue Rolle einführen, heißt es in der Mitteilung weiter. Buch leitet das Unternehmen seit 2013 und hat den Kurs in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt.

Vonovia will mit digitalen Technologien weiter wachsen

Für das erste Quartal 2025 meldete das Unternehmen eine positive Entwicklung im operativen Geschäft und bei den Mieten. "Mitten in einem weltweit wirtschaftlich volatilen Umfeld verzeichnet Vonovia einen erfreulichen Jahresauftakt", sagte Buch.

Aufsichtsratschefin Clara C. Streit erwartet, dass Mucics Erfahrungen in Bezug auf den Einsatz digitaler Technologien und die Wertschöpfung durch strategische Partnerschaften "für die weitere Entwicklung von Vonovia sehr wertvoll sein" werden.

Mucic ist seit 2023 Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied des Board of Directors der Vodafone Group und seit 2019 Mitglied des Aufsichtsrats der Heidelberg Materials AG. Zuvor war Finanzvorstand und zeitweise zugleich Chief Operating Officer (COO) bei SAP.





