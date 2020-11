Was haben veränderte Verhaltensweisen mit der Wohnungswirtschaft zu tun? Eine ganze Menge, findet Dr. Carsten Thies im L’Immo-Podcast. Ein Mehr an Digitalisierung verändert das Kundenverhalten – umgekehrt fragen Mieter moderne Lösungen stärker nach. Eine gute Zeit für den Blick der Branche über den Tellerrand.

Was haben veränderte Verhaltensweisen mit der Wohnungswirtschaft zu tun? Eine ganze Menge, findet Dr. Carsten Thies im L’Immo-Podcast. Ein Mehr an Digitalisierung verändert das Kundenverhalten – umgekehrt fragen Mieter moderne Lösungen stärker nach. Eine gute Zeit für den Blick der Branche über den Tellerrand.

Die Wohnungswirtschaft gilt an sich als nicht besonders veränderungsfreudig. Doch man tut der Branche Unrecht, wenn man ihr Trägheit vorwirft. Die Transformation ist auch hier längst angekommen. Dabei ist die Wohnungswirtschaft weniger einem wirtschaftlichen Druck ausgesetzt, um Veränderungsprozesse anzustoßen. Vielmehr wird sie mit veränderten menschlichen Verhaltensweisen und dem Wunsch nach neuen Formen der Kommunikation konfrontiert.

Für Dr. Carsten Thies, Vorstandsvorsitzender der Haufe-Lexware Real Estate AG, steht daher fest: Die Mieterkommunikation ist wichtigster Treiber der Digitalisierung in der Wohnungswirtschaft. Im Gespräch mit L’Immo-Podcast-Gastgeberin Iris Jachertz regt er vor allem den Blick über den Tellerrand an: Wie geht es anderen Branchen voran, wie gehen sie mit dem Thema um und in welche Transformationsprozesse sind sie involviert? Was lässt sich davon auf die Wohnungswirtschaft übertragen?

Megatrends wie Migration, Klimawandel oder demografischer Wandel werden die Wohnungswirtschaft langfristig beschäftigen und angepasste Geschäftsmodelle erforderlich machen. Allerdings bleibt das Menschliche dabei immer ein wichtiger Pfeiler der Wohnungswirtschaft, ist sich Dr. Carsten Thies sicher.

Hören Sie den Podcast jetzt über Podigee oder Youtube.

L'Immo auf allen Plattformen

Der Podcast von Haufe.Immobilien erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienwirtschaft.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Youtube

Deezer

Google-Podcasts

Apple-Podcasts

Podigee