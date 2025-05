Markus Abegg der GBG Mannheim spricht im L'Immo-Podcast mit Iris Jachertz darüber, warum ein digitales Mindset ein Erfolgsfaktor für Unternehmen ist, wie moderne Führung aussieht, über die Rolle und Möglichkeiten von KI und natürlich über den ausgezeichneten "Bekopiloten".

Digitalisierung? Die Branche der Wohnungswirtschaft hatte hier in den letzten Jahren einiges aufzuholen. Wie sieht es in puncto "digitalem Mindset" heute aus?

Als "Digitalpioniere der Wohnungswirtschaft" setzten sich die GBG Mannheim und die Datatrain GmbH im letzten Jahr mit ihrem Bekopiloten von der Konkurrenz ab. Dieser revolutioniert die Betriebskostenabrechnung, bringt eine enorme Zeitersparnis mit sich und ist auch auf andere Unternehmen skalierbar.

Die Digitalisierung hätten mittlerweile viele Unternehmen der Wohnungswirtschaft als strategisch entscheidende Aufgabe erkannt, viele gerade junge Menschen hätten sich als Digitalisierungsverantwortliche etabliert. Eine ganze Reihe spannender Start-ups sei entstanden. "Die große Herausforderung lautet, den Wald vor lauter Bäumen noch zu sehen", so Abegg. "Die Wohnungswirtschaft braucht eine Vision", so Abegg.

Digitalisierung: Erfolgreiche Projekte in der Wohnungswirtschaft

Am 14. Mai um 16:20 Uhr diskutiert Iris Jachertz, Chefredakteurin von DW – Die Wohnungswirtschaft auf der Real Estate Arena in Hannover mit Markus Abegg, Lars Lippelt, Geschäftsführer KHW Kommunale Haus und Wohnen GmbH, und Tino Fischer von der Wohnungsgenossenschaft Eberswalde 1893eG, über erfolgreiche digitale Projekte in der Wohnungswirtschaft.

