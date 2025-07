Die Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH) hat den DW-Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft 2025 für "Mitarbeiterwohnen für Beschäftigte des Universitätsklinikums Heidelberg" gewonnen. Ein Film zeigt das Besondere an dem Projekt.

Im Rahmen des Heidelberger Projekts entstanden 99 öffentlich geförderte Wohneinheiten in fünf freistehenden, L-förmigen Gebäuden – speziell für Mitarbeitende des Uniklinikums mit unteren und mittleren Einkommen, darunter 90 Ein-Zimmer-Apartments mit 25 bis 30 Quadratmetern Wohnfläche.

Insgesamt beziffert die Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH) mbH die Brutto-Herstellungskosten (Kostengruppen 200 bis 800) auf 4.600 Euro pro Quadratmeter. Die Quadratmetermiete liegt bei 10,85 Euro. Die Vermietung erfolgt direkt über das Klinikum.

Das besondere Mitarbeiterwohnen

Das Quartier liegt direkt am Neckar, in unmittelbarer Nähe des Uniklinikums Heidelberg auf der anderen Flussseite. Eine Fußgängerbrücke verbindet Wohnen und Arbeiten. Aufgrund der Typisierung des Bauens ist das Konzept auf andere Projekte übertragbar. Was die DW-Zukunftspreisjury sonst noch begeisterte, zeigt der Filmbeitrag:

Bildhinweis Verleihung DW-Zukunftspreis 2025 an die GGH (v. l.): Carsten Wiese (Mitglied der Geschäftsleitung von Zukunftspreispartner Aareon), Axel Gedaschko (GdW-Präsident), Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Franz-Josef Radermacher (Juryvorsitzender), Wolfgang Hofmann (Projektleiter GGH), Peter Bresinski (GGH-Geschäftsführer) und Iris Jachertz (Chefredakteurin "DW Die Wohnungswirtschaft")

