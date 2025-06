Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BSFG) Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) tritt am 28.6.2025 in Kraft und setzt die Vorgaben des European Accessibility Act (EAA) auf nationaler Ebene um. Ziel des Gesetzes ist unter anderem eine diskriminierungsfreie Teilhabe von Menschen mit Handicap, Einschränkungen und älteren Menschen an Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr. Für Wohnungsunternehmen ist § 1 Abs. 3 Nr. 5 BFSG maßgeblich: Das Gesetz ist anwendbar auf Dienstleistungen zwischen Unternehmen und Verbrauchern (Mietern) im elektronischen Geschäftsverkehr, also etwa auf Mieterportalen, Websites oder Apps. In § 2 Nr. 26 BFSG ist die Begriffsbestimmung für Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr geregelt. Das BFSG ist für die Wohnungswirtschaft anwendbar bei: B2C-Onlineshops

vorgelagerten Dienstleistungen, die online gebucht werden können (zum Beispiel Hausmeisterdienste oder Seminare für

Verbraucher / Mieter)

Apps oder Portalen, wo über Kontaktbuttons ein direkter Kontakt zum Wohnungsunternehmen ermöglicht wird und so eine Geldeinzahlung beantragt werden kann

Kontaktformularen, die zum Download bereitstehen und nur ausgefüllt an die E-Mail-Adresse geschickt werden müssen Bei einem Verstoß gegen die Pflichten drohen Bußgelder von bis zu 100.000 Euro. Ausführliche Informationen: Ergebnisse aus einem GdW-Webinar (Download)