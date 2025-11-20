Die WERKSTATT feierte am 12.11. und 13.11.2025 ihr zehnjähriges Jubiläum. Unter dem Motto "Aber sicher! Strategien für herausfordernde Zeiten" trafen im Grünen Bunker in Hamburg Entscheider der Wohnungswirtschaft auf Partner aus Industrie und Dienstleistung.

In diesem Jahr war es so weit: Die WERKSTATT, das prämierte Netzwerkformat von "DW Die Wohnungswirtschaft" und dem GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, feierte ihr zehnjähriges Jubiläum. Austragungsort war der "Grüne Bunker" in Hamburg – eine außergewöhnliche Location, die dem diesjährigen Thema "Aber sicher!" eine überaus passende Kulisse bot. Zwei Tage lang trafen sich Entscheiderinnen und Entscheider von Wohnungs-, Industrie- und Dienstleistungsunternehmen, um sich intensiv mit Fragen rund um Sicherheit in all ihren Facetten auseinanderzusetzen. Die Räumlichkeiten der Bar "Karo & Paul" im Grünen Bunker boten einen besonderen Ort, der sich deutlich von einem klassischen Konferenzsaal unterscheidet. Durch die einzigartige Umgebung entstand eine lockere Atmosphäre, die den Austausch auf Augenhöhe und das Ausloten von Kooperationsmöglichkeiten förderte.

Dass es bei diesem Thema einen besonders weiten Blick braucht, der über den Bereich der Wohnungswirtschaft hinausgeht, wurde zum Beispiel beim Austausch über den Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel im April 2025 klar. Wer diesen Worst Case hautnah miterlebt hat, wie etwa GdW-Präsident Axel Gedaschko in Portugal, realisiert, worauf es bei länger andauernden Ausnahmesituationen ankommt. Bargeld? Check! Kurbelradio? Zufällig eingepackt! Aber genügend Wasser zum Trinken, Kochen und Waschen? Während des Blackouts wurden Wasserkanister zum am häufigsten geplünderten Gut in Supermärkten. Als Urlauber ohne Notfallvorrat in der Unterkunft, bekommen scheinbar banale Dinge in kürzester Zeit größte Relevanz. Unter den Gästen führte diese bedrohliche Situation definitiv zum gedanklichen Prüfen der Vorräte in Kellern und Abstellkammern zuhause.

Ein Jubiläum voller Impulse und Interaktion

"Wir haben unter den Teilnehmenden auf der WERKSTATT mittlerweile eine hohe Frauendichte, was ich super finde. Und wir beobachten eine kontinuierlich abnehmende Krawattendichte - das Format ist seit seiner Gründung immer lockerer und entspannter geworden. Trotzdem bleibt der Austausch gewohnt intensiv, ehrlich und wertvoll. Dieses Feedback bekommen wir sowohl aus der Wohnungswirtschaft als auch von den Industriepartnern", sagt Iris Jachertz, Chefredakteurin von DW Die Wohnungswirtschaft zum 10-jährigen Jubiläum der WERKSTATT.

Das Programm der WERKSTATT 2025 war so vielfältig wie das Thema Sicherheit selbst. Neben inspirierenden Vorträgen und Praxisberichten bot die Veranstaltung zahlreiche Gelegenheiten, sich aktiv einzubringen und mit anderen Teilnehmenden in den Austausch zu treten. Unter dem Label "5 mal 5" wurde die Veranstaltung mit kompakten Impulsen eröffnet, die das Thema Sicherheit aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchteten. Die kurzen, pointierten Beiträge kamen sowohl vom Haufe.Immobilien-Team, vertreten durch die Redakteurinnen und Redakteure Jörg Seifert, Katharina Schiller, Gerald Makuzwa und Dr. Esther Wiemann, als auch von Lisa Zeisluft, der stellvertretenden Pressesprecherin des GdW. "Die Sicherheitsaspekte in unserer Branche gehen natürlich weit über das Gebäude hinaus und betreffen außerdem den Betrieb, die Nachbarschaft und viele weitere Bereiche", sagt Ingeborg Esser, Hauptgeschäftsführerin GdW.

Von der physischen Gebäudesicherheit über Cybersecurity bis hin zur Nachhaltigkeit und sozialen Sicherheit wurden zentrale Herausforderungen und Lösungsansätze skizziert. Die jeweils fünfminütigen Vorträge regten die Teilnehmenden zum Nachdenken und Diskutieren an – ein interaktiver Auftakt, der die Grundlage für die folgenden Diskussionen legte.

Austausch auf Augenhöhe

Im Anschluss hatten die Teilnehmenden bei den Tischgesprächen Gelegenheit zum intensiven Austausch unter vier Augen und beleuchteten das Thema Sicherheit aus verschiedenen Perspektiven. Das mittlerweile legendäre "Speed-Dating" zwischen Entscheidungsträgern aus der Wohnungswirtschaft und Partnern aus der Industrie und Dienstleistung gehört zu den besonderen Möglichkeiten, die das Netzwerkformat den Teilnehmern bietet. Die Time Slots an beiden Veranstaltungstagen sind für die Gesprächspartner gleichermaßen intensiv und bereichernd. In den vergangenen zehn Jahren sind viele Kooperationen zwischen Wohnungswirtschaft und Dienstleistern an den Tischen der WERKSTATT entstanden.

Das Geheimrezept? Eine immer wieder inspirierende Atmosphäre, das aktive Mindset der Gäste und schlicht die Möglichkeit zum direkten Austausch auf Augenhöhe. "Ich freue mich über die Möglichkeit in so einem lockeren Format viele Anbieter unterschiedlicher Lösungen kennenlernen zu können", sagt Franziska Magin-Kohl, Geschäftsführerin bei ZBVV Zentral Boden Vermietung und Verwaltung GmbH. Jan Brückner, Head of Sales bei Spiri.Bo ergänzt: "Ich bin zum ersten Mal hier und ich muss sagen, ich bin begeistert. Das Format schafft eine unglaubliche Offenheit untereinander."

Wohnungsproblematik im Fokus

Ein zentrales Thema der Veranstaltung war die angespannte Wohnungsmarktsituation in Deutschland. "Niemand weiß, was kommt – aber sicher ist, dass es anders wird. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Die zentrale Frage, die wir uns stellen müssen: Wollen wir wirklich aufhören zu bauen, weil dabei CO2 entsteht oder Flächenverbrauchsziele nicht eingehalten werden können? Oder wollen wir weiter das Menschenrecht auf Wohnen sichern? Eine ehrliche Debatte ist nötig – jenseits von Scheinargumenten. Denn: Wir brauchen schlicht mehr Wohnungen", forderte GdW-Präsident Axel Gedaschko.

In seiner Rede machte er deutlich, dass die Wohnungsproblematik durch einen Nettozuwachs von 5,4 Millionen Menschen zwischen 2015 und 2025 sowie den unzureichenden Wohnungsbau dramatisch verschärft werde. Gedaschko kritisierte, dass die öffentliche Diskussion oft oberflächlich bleibe und die zentralen Herausforderungen – wie das Menschenrecht auf Wohnen – nicht ausreichend thematisiert würden.

Er forderte, Zielkonflikte, etwa zwischen Klimaschutz und Wohnungsbau, offen anzusprechen und klare Werteentscheidungen zu treffen. Bezahlbarer Wohnraum müsse rechtlich priorisiert werden, ähnlich wie es bei erneuerbaren Energien und anderen Infrastrukturprojekten bereits der Fall sei. Ohne grundlegende Reformen, so Gedaschko, drohten sowohl der soziale Zusammenhalt als auch die wirtschaftliche Stabilität in Deutschland Schaden zu nehmen.

GdW-Hauptgeschäftsführerin Ingeborg Esser widmete sich in ihrem Vortrag der Frage, wie die Wohnungswirtschaft Handlungs- und Planungssicherheit gewinnen kann. Sie skizzierte die "neue Unsicherheit", die durch Faktoren wie Klimawandel, geopolitische Spannungen und technologische Umbrüche geprägt ist, und plädierte für einen ganzheitlichen Sicherheitsbegriff. Dieser müsse Wirtschaftlichkeit, Bau und Bestand, gesellschaftliche Aspekte sowie die digitale Dimension gleichermaßen berücksichtigen.

Kooperation als Schlüssel zum Erfolg

Die Keynote von Daniel Mendes Jenner, Journalist, Berater und Experte für Zusammenarbeit, bot den Teilnehmenden der WERKSTATT 2025 wertvolle Impulse. In seinem Vortrag betonte er die Bedeutung radikaler Kooperation als entscheidenden Wettbewerbsfaktor in der heutigen Zeit. "Kooperation heißt nicht, dass alle nachgeben – sondern dass alle mit einem offenen Blick füreinander zusammenarbeiten", so Jenner.

Netzwerken und Genießen

Neben den inhaltlichen Schwerpunkten kam auch das Networking nicht zu kurz. Den Abend verbrachten alle Teilnehmer beim gemeinsamen Kochen in der Vlet Cooking Lounge. Hier konnten die Gäste in entspannter Atmosphäre ihre kulinarischen Fähigkeiten unter Beweis stellen und bei einem exquisiten Menü in ungezwungener Atmosphäre die Gespräche des Tages vertiefen.

Was nach zwei intensiven und inspirierenden Tagen ganz sicher ist? Dass wir noch heute unsere Wasservorräte aufstocken und: Dass es mit Sicherheit eine 11. Ausgabe der WERKSTATT geben wird. 2026 veranstalten wir das erfolgreiche Netzwerkformat in Hamburg am 21. und 22. Oktober.

Save the date:

Die 11. WERKSTATT findet am 21.10. und 22.10. 2026 in Hamburg statt. Mehr Informationen zur Veranstaltung und einen Rückblick aus diesem Jahr gibt es unter: www.dw-werkstatt.de