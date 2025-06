Barrierefreiheit: So wird die Website für alle zugänglich

Ab dem 28. Juni gilt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) mit neuen Regeln auch für Wohnungsunternehmen. Wie Websites oder Mieterportale dann gestaltet werden müssen, zeigt die Münchner Wohnen GmbH in Pioniermanier.

Im Jahr 2018 startete die GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH (heu­te Münchner Wohnen GmbH) ein besonderes Projekt: Sie begann damit, ihre Website und in weiteren Schritten auch die Mieterapp und die Social-Media-Kanäle barrierefrei zu machen. Das tat sie aus Überzeugung, wie Alessia Isabel Pareschi von der Abteilung Unternehmenskommunikation sagt: "Wir sind ein sozial orientiertes Unternehmen, für das Inklusion und Vielfalt zur DNA ge­hören."

Hinzu kam ein äußerer Anstoß in Form von Vorgaben, die für öffentliche Stel­len und damit auch für kommunale Unter­nehmen schon damals galten. Festgelegt sind diese im Behinderten­gleichstellungsgesetz, in der Barrierefreie- Informationstechnik-Verordnung 2.0 (BITV 2.0) und in den jeweiligen Vorgaben auf Länderebene.

Am 28. Juni dieses Jahres tritt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BSFG) in Kraft, das zwar in erster Linie auf den Online-Handel zielt, aber neben anderen Unterneh­men auch die meisten Wohnungsunternehmen dazu verpflichtet, ihre Website barrierefrei zu gestalten – das Thema der digitalen Barrierefreiheit steht damit endgültig auf der Agenda der Wohnungswirtschaft.

Digitale Barrierefreiheit: Worauf zu achten ist

Was aber bedeutet digitale Barrierefreiheit? "Eine Website ist barrierefrei, wenn sich Einschränkungen beim Sehen, Hören, Bewegen oder beim Verarbeiten von Informationen nicht negativ darauf auswirken, wie wir das Web nutzen“, erklärt der Verein Aktion Mensch.

Kriterien dafür sind unter anderem:

Zwischen Vorder- und Hintergrundfarbe muss ein ausreichender Kontrast vorhanden sein.

Links müssen über die Tastatur bedienbar sein.

Die Sprache muss verständlich sein.

Formulare müssen barrierefrei bedienbar sein.

Die Münchner Wohnen setzte diese Vorgaben um, als sie ohnehin einen Relaunch der Website plan­te. Um zu überprüfen, ob der Designentwurf den Kriterien der Barrierefreiheit entsprach, unterzog sie ihn einem sogenannten Accessibility Design Audit.

"Bei einem solchen Audit prüfen wir, ob die Vorgaben für Barrierefreiheit eingehalten werden", erläutert Annett Farnetani, Geschäftsführerin des auf Barri­erefreiheit spezialisierten Beratungsunternehmens Mindscreen GmbH, die das Projekt begleitet hat. Kon­kret untersuchen die Experten beispielsweise, ob die Farbkontraste ausreichen, ob Links sichtbar sind, ob an die mobile Darstellung gedacht wurde und ob eine Rückmeldung erfolgt, wenn der Nutzer mit einem Button interagiert.

Im Fall der Münchner Wohnen mussten aufgrund des Audits nur Kleinigkeiten überarbeitet werden. Das ist aber nicht immer der Fall, wie Farnetani be­richtet. "Oft wenden sich Unternehmen erst dann an uns, wenn die Website schon online ist", sagt sie. Viel sinnvoller sei es, die Prüfung am Anfang des Designprozesses vorzunehmen. "Dann", so Farnetani, "ist es auch weniger teuer, als wenn man nachträglich merkt, dass die Farbkontraste nicht ausreichen."

Im nächsten Schritt ging die Münchner Wohnen an die Ausschreibung der technischen Umsetzung der Website. Darin legte sie fest, dass die finale Ab­nahme an das Bestehen des BIK BITV-Tests gekoppelt war – eines Verfahrens zur umfassenden Prüfung der Barrierefreiheit von Websites, Webanwendungen und Apps.

Für öffentliche Stellen gilt die Vorgabe, bestimmte Inhalte der Website auch in Leichter Sprache und Deutscher Gebärdensprache bereitzustellen.

Erfolgreiche Umsetzung der Barrierefreiheit: Kriterien

Wie Pareschi berichtet, gab es im Fall des Münchner Wohnungsunternehmens keine erheblichen Wider­stände bei der Umsetzung der digitalen Barrierefrei­heit. Entscheidend für den Erfolg war laut Pareschi die Unterstützung durch die Geschäftsführung. Die Leitung des Vorhabens lag bei der Unternehmens­kommunikation.

Eine solche klare Zuweisung der Verantwortlich­keit ist nach den Erfahrungen von Mindscreen-Ge­schäftsführerin Farnetani ebenfalls ein Erfolgsfaktor. Sie begegnet nämlich nicht selten einem „Hin- und Herschieben der Verantwortlichkeiten“, wie sie sagt. "Sehr gut ist es deshalb, wenn es – wie das bei der Münchner Wohnen der Fall ist – von Anfang an ein zuständiges Team gibt sowie eine Person, die dieses Thema immer wieder hartnäckig in den Vordergrund rückt."

Wichtig ist das nicht zuletzt deshalb, weil die Arbeit mit dem Launch der Website nicht erledigt ist. "Es ist wichtig, alle am Projekt beteiligten Mit­arbeiterinnen und Mitarbeiter zu schulen", betont Pareschi. Zwar sei das Content-Management-System so programmiert, dass man nichts komplett falsch machen könne. "Aber jedes PDF, das ich hochlade, muss barrierefrei sein, und für jedes Bild muss ich einen Alternativtext schreiben", erklärt sie und räumt ein, dass das in der redaktionellen Pflege anfangs schon eine Umstellung war. "Da fast alle Abtei­lungen Inhalte für die Website liefern, müssen auch die Kolleginnen und Kollegen aus den Abteilungen Barrierefreiheit kennen und mitdenken lernen."

Mit oder ohne externe Unterstützung?

Für die Umsetzung der digitalen Barrierefreiheit ist es aus Sicht von Pareschi sinnvoll, sich zuverlässi­ge externe Unterstützung zu suchen. "Es ist nicht zwingend nötig, bei der Umsetzung der digitalen Barrierefreiheit einen externen Dienstleister ein­zubeziehen", sagt hingegen Farnetani. "Wenn dafür kein Geld vorhanden ist, muss man es intern machen. Dann muss man aber viel mehr Zeit einplanen und fehlertolerant sein." Wenn sich ein Unternehmen doch für einen Dienstleister entscheidet, so lassen sich die Kosten dafür laut Farnetani nicht pauschal beziffern.

Bei alledem gilt, dass eine barrierefreie Gestal­tung von Websites und anderen Kommunikations­mitteln nicht nur der Gesetzeslage entspricht, son­dern für Wohnungsunternehmen auch praktische Vorteile hat. "Digitale Barrierefreiheit ist für alle Men­schen ein Gewinn, denn von leicht verständlichen und bedienbaren digitalen Anwendungen profitie­ren alle", betont Jürgen Dusel, der Beauftragte der Bunderegierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen.

Und auch Pareschi ist überzeugt: "Eine benutzerfreundliche Website ist mit eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg eines Internetauftritts, da sie Nutzerinnen und Nutzer des Online-Angebots schneller und effizienter zum Ziel führt" – und zwar Menschen sowohl mit als auch ohne Einschränkungen.

