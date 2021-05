Advertorial: Glasfaser bis in die Wohnung

Schnell ist nicht gleich schnell: Die Netzinfrastruktur in Ihrem Gebäude entscheidet, welche Bandbreite bei den Bewohnern ankommt. Über veraltete Kupferleitungen ist eine stabile, störungsfreie Datenübertragung kaum möglich. Die einzige Technologie, die den bestehenden Bedarf deckt, ist Glasfaser!

Aber warum Glasfaser-Kabel bis in jede Wohnung (FTTH) verlegen, wenn es die alten Kupferleitungen im Gebäude auch noch tun? Ganz einfach: Herkömmliche DSL-Anschlüsse haben ausgedient. Das Kupferkabelnetz ist mit hohen Datenraten überfordert. Surfen etwa mehrere Haushalte parallel, sind Internet-Aussetzer vorprogrammiert – und damit Beschwerden Ihrer jetzigen und künftigen Bewohner, für die eine zuverlässige Internet-Verbindung unverzichtbar ist. Zum Beispiel im Homeoffice: Laut einer aktuellen Bitkom-Studie nennen über ein Viertel der Homeoffice-Verweigerer zu langsames oder störanfälliges Netz als Hauptgrund dafür, warum sie nicht von zu Hause arbeiten.

Darum macht FTTH den Unterschied für Ihre Bewohner

Mit einem Glasfaser-Anschluss surfen Endnutzer in Ihrem Gebäude zehn- bis zwanzigmal schneller als über Kupferkabel, wie im Whitepaper erläutert. Filme in Ultra-HD zu streamen oder blitzschnell hohe Datenmengen up- und downzuloaden, ist im FTTH-Hochleistungs-Netz kein Problem. Auf Glasfaser ist aber auch aus diesen Gründen Verlass:

Die ultradünnen Glasfasern transportieren Daten in Form von Lichtsignalen. Somit haben Temperaturschwankungen oder elektromagnetische Störungen, etwa durch Gewitter oder technische Geräte, keinen Einfluss auf die Übertragungsqualität. Glasfaser-Leitungen garantieren eine stabile Internet-Verbindung –egal, wie viele Personen oder Geräte gleichzeitig online sind. Eine Glasfaser-Verbindung bis in jede Wohnung ist umweltschonender als Kupferleitungen. Denn die Datenübertragung mit Licht ist stromsparender, erzeugt weniger CO2 und gibt keine elektromagnetische Strahlung ab. Mit FTTH statten Sie Ihr Wohngebäude schon heute mit der stabilsten und leistungsstärksten Netzinfrastruktur aus. Damit sind teure Wartungsarbeiten, Übergangslösungen oder Nachrüstmaßnahmen für Sie kein Thema mehr.

Glasfaser bis in die Wohnung macht den Unterschied für Ihre Bewohner und den Wert Ihrer Immobilie. Sie wollen sich informieren, wie der FTTH-Ausbau mit M-net aussehen kann? Vereinbaren Sie jetzt online eine kostenfreie Objektbegehung.

Als regionaler Glasfaser-Experte prüfen wir bei dem Termin, welche Verlegevariante für Ihr Gebäude infrage kommt – ohne Aufwand oder Kostenrisiko für Sie.

Weitere Informationen finden Sie unter m-net.de/ftth.