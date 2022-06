L'Immo, der Podcast von Haufe.Immobilien: "(Warum) Sind deutsche Wohnquartiere so hässlich?"

Wer durch Neubauquartiere streift, sieht immer öfter Uniformität. Schuld sind viele, aber eigentlich liegt es an den Umständen. An welchen? Nur Kostensenkung? Dirk Labusch hat den Architekten Eike Becker in den L'Immo-Podcast eingeladen, und der bringt noch ein paar ganz andere Aspekte ins Spiel. Weiter