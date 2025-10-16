Immobilienverwaltung: CoPilot RE von Haufe erweitert Angebot

Die Immobilienverwaltung wird digitaler und effizienter: Mit dem KI-Assistenten CoPilot RE bietet Haufe innovative Unterstützung für Verwalter. Von fundierten Recherchen bis zur Erstellung professioneller Dokumente optimiert das Tool Arbeitsabläufe.

Seit Mitte Oktober erweitert Haufe seine Produkte "Verwalterpraxis Professional" und "Verwalterpraxis Gold" um den KI-Assistenten CoPilot RE. Dieser bietet Immobilienverwaltungen Unterstützung bei immobilienrechtlichen Recherchen, der Erstellung von Schreiben oder Protokollen sowie der Vorbereitung auf Eigentümerversammlungen. Dabei greift er ausschließlich geprüfte Fachinhalte aus dem Haufe-Portfolio zurück.

Die Chatfunktion macht schnelle und präzise Antworten möglich, Mustertexte und Vorlagen beschleunigen Arbeitsprozesse erheblich. Datenschutz steht dabei an oberster Stelle: Alle Daten werden verschlüsselt auf europäischen Servern gespeichert, und Chats fließen nicht in das Training von Sprachmodellen ein.

Der CoPilot RE ist ohne Zusatzkosten für Abonnenten verfügbar. Interessierte können ihn im Rahmen eines Probeabos testen oder sich in einer Live-Demo informieren. Erfahren Sie mehr unter Haufe VerwalterPraxis.