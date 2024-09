Im ersten Halbjahr 2024 wurden nur rund 100.000 Wohnungen zum Neubau genehmigt. Der Tiefstand seit 2010. Was braucht der Markt, um wieder anzuspringen? Wie müssen Projektentwickler aufgestellt sein? Welche Rolle spielt ESG?

Um diesen Themen auf den Grund zu gehen, hat Jörg Seifert Kruno Crepulja, CEO der Instone Real Estate Group SE, und Madeleine Thon, bei Instone Leiterin Sustainability und Transformation, zum Podcast-Gespräch eingeladen.

Der börsennotierte Wohnimmobilienentwickler ist seit 30 Jahren am Markt tätig und hat seinen Hauptsitz in Essen sowie acht weitere Niederlassungen in Deutschland. Instone beschäftigt 420 Mitarbeiter. Mehr als 14.000 Wohnungen befinden sich derzeit gruppenweit im Projektportfolio – davon rund 11.600 freifinanzierte und 2.700 geförderte oder preisgedämpfte.

