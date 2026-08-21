Was ist Nexus Integrate?

Nexus Integrate will nach eigenen Angaben Impulse und Entscheidungsgrundlagen für die Weiterentwicklung von Finance- und Controlling-Bereichen liefern. Den Mehrwert der Veranstaltung soll jeweils von den Teilnehmenden selbst kommen. Neben Fachvorträgen setzen die Veranstalter deshalb vor allem auf direkte Austauschformate zwischen den Teilnehmenden in kleinen Runden.

Die Besonderheit bei dieser Veranstaltung im Vergleich zu normalen Fachveranstaltungen: Die Zusammensetzung der Gruppen erfolgt auf Basis der bei der Anmeldung dokumentierten persönlichen Interessenprofile. Außerdem können nur Führungskräfte teilnehmen.

Agenda der Expertenvorträge (Auszug)

Rethinking Finance Transformation - Why Financial Control Breaks at Scale and What Actually Needs to Be Designed

(Robert Maehrlein, Head of Finance Transformation and Performance Excellence, ZEISS Group)

(Robert Maehrlein, Head of Finance Transformation and Performance Excellence, ZEISS Group) Data Gains statt Report-Pain – bei Gold's Gym, McFIT & JOHN REED

(Iván Szabó, Director Controlling & BI, RSG Group Christopher Rüge, Head of Data & BI, RSG Group)

(Iván Szabó, Director Controlling & BI, RSG Group Christopher Rüge, Head of Data & BI, RSG Group) 6 Hochzeiten & (k)ein Todesfall: Eine Multi-PMI-Anatomie (Felix Wittpoth, CFO Edenred Mobility Europe, Thorsten Kraus, Head of Controlling Europe, Edenred Mobility Europe)

(Felix Wittpoth, CFO Edenred Mobility Europe, Thorsten Kraus, Head of Controlling Europe, Edenred Mobility Europe) From Forecast to Firefighting: Restrukturierung in der Krise (Sebastian Wassermann, CFO MD, Interzero Plastics Recycling Group)

Finanzsteuerung in unsicheren Zeiten — Liquidität, Auslastung und Kostendisziplin im Mittelstand (Simone Dorn, CFO / Managing Director, Same Deutz-Fahr Deutschland GmbH)

Zukunftsfähige Steuerungsmodelle für volatile Zeiten (Sonja Westphal, Gruppenleitung Controlling, J. Bauer)

Effizienz mit Wirkung: Kosten intelligent steuern (Jörg Schneider, Head of Finance International Business, Dr. Wolff Group)

Transformational Finance: Weg vom Reporting, hin zum Sparringspartner (Katharina Zimmnau, CFO, M1 Kliniken AG)

Wie entwickle und führe ich eine Finance AI Strategie? (Christian Klein, VP Accounting, Reporting & Tax, AUTODOC SE)

Transformation scheitert nie an Zahlen – sondern an uns (Franziska Borghardt, Senior Project Manager Finance, GETEC Group)

Accounting & Treasury im Dialog: Schnittstellen verstehen (Thomas Schütz, Head of Group Treasury, DERTOUR Group)

Treasury Solutions im Wandel: Effizienz, Resilienz, Impact (Stephan Albers, Head of Global Treasury, HRS Group)

Zukunft planen: Wo Strategie und Finanzen Wachstum formen. (Thomas Schallinger, Head of Accounting & Controlling, Brückner Group)

Vom KI-Hype zur Controlling-Wirkung: Wie Finance Digitalisierung ganzheitlich steuert (Tim Harrenkamp, Vice President Corporate Controlling, BENTELER Group)

Zum vollständigen Programm inkl. Leadership Stage, Transformation Stage und Executive Dialog Rooms kommen Sie hier .

Termin und Ort

08./09. Oktober 2026 in München

Zur Veranstaltung

Teilnahmegebühren:

Experience Pass (2 Tage) 488 EUR zzgl. USt.

VIP Experience Pass (2,5 Tage, inkl. Vorabend-Event) 588 EUR zzgl. USt.

Veranstalter und Ansprechpartner

Mission Uplift GmbH

Tjorve Steffen

Hauptstraße 76A, 97901 Altenbuch

Telefon: +49 (0) 151 29418660 E-Mail: kontakt@mission-uplift.de