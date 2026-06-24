Moderne Unternehmen haben mehr Daten als je zuvor – und weniger Vertrauen in diese Daten als je zuvor. Das Paradox hat einen Namen: Bedeutungsverlust. Stefan Maxones zeigt im Abschluss der Serie, warum das eigentliche Problem nicht die Datenqualität ist, sondern die Datenbedeutung – und warum das entscheidend dafür ist, ob KI-Initiativen funktionieren oder scheitern.

Die Frage, die niemand stellen sollte – und alle stellen

Vorstandssitzung. Ein Analyst präsentiert die Quartalszahlen. Der Vorstandsvorsitzende unterbricht nach der zweiten Folie:

„Welche Definition von Rohmarge nutzen Sie hier eigentlich?“

Der Analyst zögert. Er weiß, dass es mehrere Definitionen gibt. Er weiß nicht, welche die richtige ist.

Das ist kein Kompetenzproblem – es ist das Ergebnis einer systematischen Entwicklung:

Unternehmen scheitern nicht an fehlenden Daten – sondern daran, dass niemand mehr weiß, was ihre eigenen Zahlen bedeuten.

Wie Unternehmen die Bedeutung ihrer Zahlen verlieren – in fünf Stufen

Der Bedeutungsverlust passiert nicht plötzlich. Er entsteht schleichend, über Jahre, durch Entscheidungen, die jeweils für sich betrachtet rational erscheinen.

Bild: Stefan Maxones Abb. 1: Bedeutungsverlust in Zahlen

Planungsmeeting. Der CFO fragt nach dem Forecast für das nächste Quartal. Drei Versionen liegen vor – aus dem Bereich Finance, aus dem Vertrieb und aus der Unternehmensplanung. Alle drei basieren auf denselben Ausgangsdaten. Keine stimmt mit den anderen überein. Die Diskussion dauert 40 Minuten. Eine Entscheidung wird nicht getroffen.

Ein Beispiel aus der Praxis: Der Purchasing Cube

Ein Unternehmen migriert auf S/4HANA. Im Zuge der Migration soll der bisherige „Purchasing Cube“ neu aufgebaut werden – die zentrale Kennzahlengrundlage des Einkaufscontrollings, seit Jahren im Einsatz.

Das Projektteam fragt beim Einkaufscontroller nach:

Wie genau wird der Cube berechnet?

Welche Lieferanten sind enthalten?

Wie werden Rahmenverträge berücksichtigt?

Kurze Pause. Dann: „Das hat damals ein Kollege aufgebaut. Der ist seit zwei Jahren nicht mehr im Unternehmen.“

Die Anforderung lautet: „Genauso wie bisher, aber im neuen System.“

Niemand kann mehr erklären, wie der alte Cube berechnet wird. Die Logik steckt in historisch gewachsenen SAP-Queries, Excel-Nachbearbeitungen und implizitem Wissen ehemaliger Mitarbeiter.

Bild: Stefan Maxones Abb. 2: Mögliche Ursachen für unklare Kennzahlenbedeutung

Das Ergebnis: Das neue System reproduziert nicht nur die Daten – es reproduziert auch die Unklarheit. Die KPI existiert weiter. Ihre Bedeutung ist verloren gegangen.

Warum KI das Problem nicht löst – sondern verstärkt

In vielen Unternehmen laufen Analytics- und KI-Initiativen parallel zu ungelösten Grundlagenproblemen im Reporting. Die Überzeugung: Technologie löst, was Organisation nicht gelöst hat.

Die Realität zeigt das Gegenteil.

Bild: Stefan Maxones Abb. 3: Fehlerquelle für Technologieeinsatz

KI skaliert keine Erkenntnisse – sie skaliert die Unklarheit, auf der sie trainiert wird.

Wie Bedeutung wiederhergestellt wird – fünf Maßnahmen

Bild: Stefan Maxones Abb. 4: Vertrauensverlust in Kennzahlen: Wenn unterschiedliche Definitionen und verlorene Logik Entscheidungen beeinträchtigen

Bedeutungsverlust ist umkehrbar. Er braucht keine Systemmigration – er braucht organisatorische Entscheidungen.

# Maßnahme Was konkret tun Aufwand Ergebnis 1 KPI-Inventur machen Alle Steuerungskennzahlen erfassen. Für jede: Wer hat sie erstellt? Wo ist die Logik dokumentiert? Wer ist verantwortlich? Ein Spreadsheet genügt als erster Schritt gering Sichtbarkeit über den Ist-Zustand. 2 Bedeutung explizit machen Für jede KPI schriftlich dokumentieren: Was misst sie genau? Was ist eingeschlossen, was nicht? Welche Ausnahmen gibt es? Das verfasst der Fachbereich – nicht die IT mittel Implizites Wissen wird explizit und reproduzierbar. 3 Owner benennen Jede KPI bekommt einen namentlichen Verantwortlichen, der Änderungen genehmigt und Ausnahmen dokumentiert. Keine KPI ohne Owner. gering Änderungen werden kontrolliert. Kein stiller Drift mehr. 4 Versionierung einführen KPI-Definitionen versionieren: Datum, Änderung, Grund, Entscheidungsverantwortlicher. So lässt sich später nachvollziehen, warum zwei Perioden nicht vergleichbar sind. mittel Historische Vergleiche werden wieder möglich. 5 Vor Systemwechsel: Bedeutung sichern Vor jeder Migration alle kritischen KPIs dokumentieren, bevor das alte System abgeschaltet wird. Implizites Wissen geht sonst unwiederbringlich verloren. mittel Kein Wissensverlust bei Systemwechseln.

Der gemeinsame Nenner aller fünf Maßnahmen: Es geht nicht darum, Daten zu verbessern. Es geht darum, Verantwortung herzustellen. Wer für eine Zahl verantwortlich ist, sorgt dafür, dass sie etwas bedeutet.

Was diese Serie gezeigt hat – und was bleibt

Sechs Artikel. Ein Muster:

Die entscheidende Frage der Finance-Transformation lautet nicht: Haben wir die richtigen Systeme? Sondern: Haben wir die richtigen Bedeutungen?

Selbstcheck: Verstehen Sie Ihre eigenen Zahlen noch?

Drei Fragen für das nächste Strategie- oder Planungsmeeting:

Können Sie für Ihre drei wichtigsten Steuerungskennzahlen auf Anhieb erklären, was genau darin enthalten ist – und was nicht?

Gibt es für jede dieser Kennzahlen eine schriftliche Definition und einen namentlichen Verantwortlichen?

Würde eine neue KI-Anwendung auf diesen Kennzahlen zuverlässige Ergebnisse liefern – oder würden sich die Ergebnisse bei der nächsten Neudefinition verschieben?

Wer zwei oder drei dieser Fragen nicht klar mit „Ja“ beantworten kann, hat kein Technologieproblem. Er hat ein Bedeutungsproblem.

Fazit: Daten ohne Bedeutung sind nur Zahlen

Moderne Unternehmen sind datenreich. Viele sind bedeutungsarm. Der Unterschied zeigt sich nicht im System – er zeigt sich im Meeting, wenn niemand erklären kann, was eine Zahl wirklich misst.

Die Serie hat gezeigt: Das Problem beginnt nicht bei der KI. Es beginnt dort, wo niemand mehr sagen kann, was eine Kennzahl bedeutet – und wer dafür verantwortlich ist.

Daten ohne Bedeutung sind nur Zahlen. Das ist kein datengetriebenes Management – das ist strukturiertes Raten.