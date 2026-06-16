Self-Service-BI verspricht Geschwindigkeit und Flexibilität – und löst beides ein. Das Problem entsteht danach: Wenn jeder Fachbereich seine eigene Wahrheit baut, werden Entscheidungen nicht einfacher, sondern schwieriger. Stefan Maxones zeigt, warum Self-Service ohne Governance das Reporting-Problem nicht löst, sondern verschiebt.

Drei Dashboards. Drei Zahlen. Keine Entscheidung.

Der Vertriebsleiter öffnet sein Dashboard: 12 Millionen Euro Umsatz. Der Controller schaut auf seinen Report: 10 Millionen. Der CFO sieht in seiner Excel-Übersicht 11 Millionen.

Alle drei arbeiten im selben Unternehmen. Alle drei nutzen dieselben Grunddaten. Und alle drei haben unterschiedliche Zahlen.

Die Diskussion darüber, welche Zahl stimmt, dauert länger als die eigentliche Entscheidung. Nicht weil die Daten fehlen – sondern weil jeder seine eigene Version gebaut hat.

Das ist kein Ausnahmefall. Es ist die logische Konsequenz von Self-Service-Reporting ohne Governance (s. Abb. 1 oben).

Warum drei Menschen mit denselben Daten drei verschiedene Zahlen sehen

Das folgende Beispiel zeigt ein typisches Umsatz-Reporting in einem mittelgroßen Unternehmen. Die Daten sind korrekt. Die Definitionen sind es nicht – jedenfalls nicht konsistent.

Bild: Stefan Maxones Tabelle 1: Unterschiedliche Varianten von „Umsatz“.

Self-Service schafft nicht mehr Klarheit – sondern mehr Versionen der Wahrheit.

Keine der drei Zahlen ist falsch. Alle drei beantworten unterschiedliche Fragen – aber niemand hat festgelegt, welche Frage für die Entscheidung relevant ist. Genau das ist das Problem.

Wenn Self-Service zu falschen Entscheidungen führt

Ein Vertriebsleiter sieht in seinem CRM-Dashboard eine Marge von 34 %. Die Rabattaktion läuft gut – also wird sie verlängert.

Das Controlling-Report zeigt 28 %. Boni und Stornos sind darin bereits berücksichtigt, die CRM-Daten jedoch noch nicht.

Die Entscheidung, die Aktion zu verlängern, basiert auf einer Marge, die 6 Prozentpunkte zu hoch ist. Nicht weil jemand einen Fehler gemacht hat – sondern weil zwei Tools unterschiedliche Ausschnitte derselben Realität zeigen.

Je mehr Dashboards existieren, desto unsicherer wird die Entscheidungsgrundlage.

Fünf typische Self-Service-Fallen – und was dahintersteckt

Das Umsatz-Beispiel ist kein Einzelfall. Diese fünf Muster begegnen Controller und CFOs regelmäßig:

Bild: Stefan Maxones Tabelle 2: Ursachen und Lösungen für unterschiedliche Definitionen von KPIs.

In allen fünf Fällen tauscht Self-Service ein operatives Problem gegen ein strategisches: Geschwindigkeit gegen Konsistenz, Flexibilität gegen Governance.

Was in Unternehmen tatsächlich passiert – Rolle für Rolle

Self-Service-Reporting verändert nicht nur die Technologie – es verändert die Dynamik zwischen Bereichen. Jeder verhält sich rational. Das Ergebnis ist trotzdem dysfunktional.

Bild: Stefan Maxones Tabelle 3: Verhaltensweisen in verschiedenen Rollen als Abweichungsursache.

Das Paradox: Je besser die Tools, desto mehr Abstimmungsaufwand – nicht weniger.

Und Excel? Excel wird zur inoffiziellen Wahrheit – ohne dass jemand sie verantwortet.

Warum Self-Service strukturell an seine Grenzen stößt

Self-Service-BI-Tools sind leistungsfähig. Das Problem liegt nicht im Tool – sondern in der Annahme, dass Technologie Governance ersetzen kann.

Bild: Stefan Maxones Tabelle 4: Fähigkeiten der beteiligten Bereiche.

Nicht die Tools sind das Problem – sondern die fehlenden Regeln, nach denen sie genutzt werden.

Jede Ebene tut, was sie kann. Keine Ebene kann das tun, was die Organisation von ihr erwartet: automatisch für konsistente Wahrheiten zu sorgen. Das ist eine Governance-Aufgabe, keine Technologie-Aufgabe.

Was Controller konkret tun können – fünf Maßnahmen

Self-Service ist nicht das Problem – unregulierter Self-Service ist es. Die Lösung liegt nicht im Tool-Entzug, sondern in klaren Regeln.

# Maßnahme Was konkret tun Aufwand Ergebnis 1 Zentrales Datenmodell bereitstellen Self-Service nur auf kuratierten Daten erlauben. Rohdaten-Zugriff einschränken. Ein validiertes Modell als Pflichtbasis für alle Reports. mittel Gleiche Datenbasis für alle – egal welches Tool. 2 KPI-Definitionen verbindlich fixieren Jede KPI schriftlich definieren: Was gehört dazu? Was nicht? Wer ist Owner? Wo gilt sie? Nicht als Policy – als operative Regel, die in Reports sichtbar ist. gering Kein KPI-Drift mehr. Vertrieb und Controlling sprechen gleiche Sprache. 3 Entscheidungsreport pro Frage definieren Für jede Steuerungsfrage genau einen Report festlegen, der als Entscheidungsgrundlage gilt. Alle anderen Reports sind Analysewerkzeuge – keine Entscheidungsgrundlagen. mittel Diskussionen enden. Eine Wahrheit pro Frage. 4 Report-Inventur durchführen Welche Dashboards und Reports existieren außerhalb des offiziellen Systems? Liste erstellen. Ursachen verstehen. Entscheiden: integrieren, ablösen oder dokumentieren. gering Sichtbarkeit über Shadow BI – das ist Ihr Risikoprofil. 5 KPI-Ownership klären Für jede Kennzahl einen namentlichen Verantwortlichen benennen. Diese Person entscheidet über Definition, Änderungen und Ausnahmen. Nicht das BI-Team – der Fachbereich. gering Klare Zuständigkeit. Änderungen werden kontrolliert eingeführt.

Tabelle 5: Ursachen und Lösungen für unterschiedliche Definitionen von KPIs

Der entscheidende Unterschied: Self-Service auf kuratierten Daten mit verbindlichen KPI-Definitionen ist ein Werkzeug. Self-Service ohne diese Grundlage ist Chaos – gut gemeintes Chaos, aber Chaos.

Selbstcheck: Wie viele Wahrheiten hat Ihr Unternehmen?

Drei Fragen für den nächsten Monatsabschluss:

Gibt es für dieselbe Kennzahl mehr als ein Dashboard oder einen Report?

Können alle Beteiligten die Berechnungslogik einer KPI auf Anhieb erklären?

Gibt es einen Report, der in Meetings offiziell als Entscheidungsgrundlage gilt?

Wer zwei oder drei dieser Fragen mit „Nein“ beantwortet, hat bereits mehrere Wahrheiten im Umlauf – auch wenn alle Tools korrekt funktionieren.

Fazit: Self-Service ist kein Reporting-Problem – unregulierter Self-Service ist es

Self-Service-BI hat echten Wert: Fachbereiche werden schneller, Abhängigkeiten von IT-Teams sinken, Analysen entstehen dort, wo der Bedarf ist. Das ist kein Fehler.

Der Fehler entsteht, wenn Self-Service als Ersatz für Governance verstanden wird: Dann entsteht kein demokratisiertes Reporting – sondern fragmentiertes.

Self-Service löst kein Reporting-Problem – sondern verschiebt es. Von „Reports dauern zu lange“ zu „Reports sagen alle etwas anderes“.