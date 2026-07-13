Controller = Erbsenzähler? Vergiss es! Controlling ist ein interessantes, abwechslungsreiches und dynamisches Aufgabengebiet mit guten Entwicklungsperspektiven. Das zeigt diese neue Informationsveranstaltung des internationalen Controller Vereins (ICV), die sich an speziell an Studierende richtet. Die Teilnahme an der Online-Konferenz ist kostenlos.

Veranstaltung orientiert sich speziell an den Interessen von Studierenden

Der Internationale Controller Verein (ICV) ist seit mehr als 50 Jahren das größte Netzwerk für Controller und Controllerinnen im deutschsprachigen Raum und offeriert ein vielfältiges Angebot für alle Berufsphasen - vom Young Professional bis zum Silver Professional. Erstmals richtet der ICV nun auch die Veranstaltung students|spaces aus, die speziell an den Interessen von Studierenden orientiert ist – mit hochklassigen Referenten und spannenden Themen.

Die students|spaces richten sich an Bachelor- und Masterstudierende mit Interesse an Controlling im deutschsprachigen Raum. Die Online-Veranstaltung findet im Avatar-Metaverse des ICV statt, den icv|spaces. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Themen

Welche Kompetenzen brauchen eigentlich Controller – heute und morgen?

Prof. Dr. Utz Schäffer, Director des Instituts Management Accounting & Control WHU

Prof. Dr. Utz Schäffer, Director des Instituts Management Accounting & Control WHU Wie gut kann die KI Controlling-Aufgaben lösen?

Prof. Dr. Christoph Eisl, Mitglied des ICV-Vorstands, Professor für Controlling FHOÖ

Prof. Dr. Christoph Eisl, Mitglied des ICV-Vorstands, Professor für Controlling FHOÖ Agile Konzepte im Controlling

Pia Burkarth, Mitglied des ICV-Vorstands, Finance Director Veridos

Pia Burkarth, Mitglied des ICV-Vorstands, Finance Director Veridos Die aktuellen Themen in der Controlling-Beratung

Niko Hofmann, Group CFO Horváth

Niko Hofmann, Group CFO Horváth Gamification im Controlling

Prof. Dr. Avo Schönbohm, Professor für Controlling HWR

Prof. Dr. Avo Schönbohm, Professor für Controlling HWR Digitalisierung des Controllings bei Siemens Healthineers

Florian Ponnath, Head of Corporate Performance Controlling Siemens Healthineers

Florian Ponnath, Head of Corporate Performance Controlling Siemens Healthineers Rollenbasierte Organisation – Die Controlling-Organisation der Zukunft?

Stefan Drees, Head of Investitionsmanagement und Financial Planning & Analysis Welser Profile

Stefan Drees, Head of Investitionsmanagement und Financial Planning & Analysis Welser Profile ICV – Péter Horváth Newcomer Award

Vorstellung der Gewinnerarbeiten und Preisverleihung mit Pia Burkarth und den ausgezeichneten Nachwuchstalenten aus dem Controlling

Weitere Informationen finden sich auf der Veranstaltungswebseite.

Informationen und Anmeldungen

Ort

online in den icv|spaces, dem Avatar-Metaverse des ICV

Termin

Freitag, 9. Oktober 2026 von 14:00 bis 17:00 Uhr

Die Teilnahme ist kostenfrei

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Veranstalter und Kontakt

Internationaler Controller Verein eV

Prof. Dr. Björn Baltzer

Mail: b.baltzer@icv-controlling.com