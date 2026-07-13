„students|spaces“ des Internationalen Controller Vereins (9. Oktober 2026)
Veranstaltung orientiert sich speziell an den Interessen von Studierenden
Der Internationale Controller Verein (ICV) ist seit mehr als 50 Jahren das größte Netzwerk für Controller und Controllerinnen im deutschsprachigen Raum und offeriert ein vielfältiges Angebot für alle Berufsphasen - vom Young Professional bis zum Silver Professional. Erstmals richtet der ICV nun auch die Veranstaltung students|spaces aus, die speziell an den Interessen von Studierenden orientiert ist – mit hochklassigen Referenten und spannenden Themen.
Die students|spaces richten sich an Bachelor- und Masterstudierende mit Interesse an Controlling im deutschsprachigen Raum. Die Online-Veranstaltung findet im Avatar-Metaverse des ICV statt, den icv|spaces. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Themen
- Welche Kompetenzen brauchen eigentlich Controller – heute und morgen?
Prof. Dr. Utz Schäffer, Director des Instituts Management Accounting & Control WHU
- Wie gut kann die KI Controlling-Aufgaben lösen?
Prof. Dr. Christoph Eisl, Mitglied des ICV-Vorstands, Professor für Controlling FHOÖ
- Agile Konzepte im Controlling
Pia Burkarth, Mitglied des ICV-Vorstands, Finance Director Veridos
- Die aktuellen Themen in der Controlling-Beratung
Niko Hofmann, Group CFO Horváth
- Gamification im Controlling
Prof. Dr. Avo Schönbohm, Professor für Controlling HWR
- Digitalisierung des Controllings bei Siemens Healthineers
Florian Ponnath, Head of Corporate Performance Controlling Siemens Healthineers
- Rollenbasierte Organisation – Die Controlling-Organisation der Zukunft?
Stefan Drees, Head of Investitionsmanagement und Financial Planning & Analysis Welser Profile
- ICV – Péter Horváth Newcomer Award
Vorstellung der Gewinnerarbeiten und Preisverleihung mit Pia Burkarth und den ausgezeichneten Nachwuchstalenten aus dem Controlling
Weitere Informationen finden sich auf der Veranstaltungswebseite.
Informationen und Anmeldungen
Ort
online in den icv|spaces, dem Avatar-Metaverse des ICV
Termin
Freitag, 9. Oktober 2026 von 14:00 bis 17:00 Uhr
Die Teilnahme ist kostenfrei
Zur Anmeldeseite
Veranstalter und Kontakt
Internationaler Controller Verein eV
Prof. Dr. Björn Baltzer
Mail: b.baltzer@icv-controlling.com
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