Wie können Unternehmen nachhaltig gesteuert werden? Welche Rollen können Controller übernehmen? Und tun sie das? Die dritte Podiumsdiskussion auf dem 4. Controlling-Dialog beantwortete diese und viele weitere spannende Fragen.

Bild: Frankfurt School of Finance & Management

Die Diskussionsteilnehmer (von links nach rechts)

Dr. Maximilian Bode (Vorwerk)

Dr. Peter Schentler (Horváth & Partner)

Claudia Maron (DATEV, Vorständin des ICV)

Khai Tran (Valsight)

Prof. Dr. Mike Schulze (CBS International Business School), Moderator

Über die Veranstaltung

Der 4. Controlling & Performance Management Dialog des Centre for Performance Management & Controlling (CPMC) fand am am 7. November 2022 auf dem Campus der Frankfurt School statt. Die Veranstaltung wurde zudem per Livestream übertragen.

Anlässlich des 60. Geburtstags sowie 30 Jahren Controllingforschung von Veranstalter Prof. Dr. Ronald Gleich gewährten ausgewiesene Experten - schwerpunktmäßig seine ehemaligen Schülerinnen und Schüler - Einblicke in die relevanten Themen Controlling von Innovation und Nachhaltigkeit. Eine spannende Diskussion wurde zudem um das Spannungsfeld zwischen akademischer Exzellenz und praktischer Relevanz der Controllingforschung geführt.