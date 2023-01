Eine weitere Podiumsdiskussion widmete sich dem Thema "Controllingforschung im Spannungsfeld von akademischer Exzellenz und praktischer Relevanz". Die Teilnehmer stellten nicht nur eine große Lücke zwischen Wissenschaft und Praxis fest, sondern konnten auch diverse Ursachen identifizieren.

Bild: Frankfurt School of Finance and Management

Die Diskussionsteilnehmer (von links nach rechts)

Prof. Dr. Andreas Wald (University of Agder, Norwegen)

Dr. Matthias Tyssen (Fresenius-Kabi)

Prof. Dr. Matthias Mahlendorf (Frankfurt School)

Prof. Dr. Heimo Losbichler (FH Oberösterreich, Vorstandsvorsitzender des ICV)

Prof. Dr. Ulf Diefenbach (HWR Berlin)

Über die Veranstaltung

Der 4. Controlling & Performance Management Dialog des Centre for Performance Management & Controlling (CPMC) fand am am 7. November 2022 auf dem Campus der Frankfurt School statt. Die Veranstaltung wurde zudem per Livestream übertragen.

Anlässlich des 60. Geburtstags sowie 30 Jahren Controllingforschung von Veranstalter Prof. Dr. Ronald Gleich gewährten ausgewiesene Experten - schwerpunktmäßig seine ehemaligen Schülerinnen und Schüler - außerdem Einblicke in die relevanten Themen Controlling von Innovationen und Nachhaltigkeit.

