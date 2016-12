Controlling-Leistungen mit Kennzahlen messen und optimieren

28.11.2012 | Serie Controlling-Prozesskennzahlen

Bild: Haufe Online Redaktion

Das Controlling-Prozessmodell der International Group of Controlling (IGC) umfasst zehn Controlling-Hauptprozesse. Für diese Hauptprozesse wurden finanzielle und nichtfinanzielle Kennzahlen erarbeitet, die die Messung von Qualität, Zeit und Kosten ermöglichen. Die wichtigsten KPIs stellen wir in einer neuen Serie vor.

Ergänzung des Controlling-Prozessmodells

Das Controlling-Prozessmodell dient als größen- und branchenunabhängige Standardlandkarte für Controlling-Prozesse von Unternehmen. Seine 10 Hauptprozesse (S. Abb. 1 in der Bilderserie) umfassen

strategische Planung, operative Planung/Budgetierung, Forecast, Management Reporting, Kosten-, Leistungs- und Ergebnisrechnung, Projekt- und Investitions-Controlling, Risikomanagement, Funktions-Controlling, betriebswirtschaftliche Beratung sowie die Weiterentwicklung der Organisation, Prozesse, Instrumente und Systeme.

Daneben werden prozessübergreifende Kennzahlen zusammengestellt.

Die Controlling-Prozesskennzahlen ergänzen das Controlling-Prozessmodell, das als größen- und branchenunabhängige Standardlandkarte für Controlling-Prozesse von Unternehmen dient, und ermöglichen eine Messung der Performance der Controlling-Prozesse sowie der Controller-Organisation. Damit wird eine bestehende Lücke in der Steuerung der Geschäftsprozesse in den Unternehmen geschlossen und mehr Transparenz auch in Controlling-Prozessen ermöglicht. Die Kennzahlen sind möglichst allgemeingültig gehalten, um eine Übertragbarkeit auf weite Kreise der Unternehmenspraxis zu ermöglichen.

Kennzahlen mit IGC-Empfehlung

In dieser Serie werden die Kennzahlen vorgestellt, deren Messung bzw. deren Ziele besonders wichtig sind und die daher von der IGC empfohlen werden. Für jede Kennzahl werden

Ziele

Bezeichnung

Berechnung

Einheit

Aussage und

Interpretationshinweise

vorgestellt

Prozessübergreifende Ziele und Kennzahlen

Bezeichnung: Kundenzufriedenheit Ziel: Erfüllung der Kundenbedürfnisse Berechnung: Befragung (Mittelwert) Einheit: Skala von 1 – 5 (1 = sehr zufrieden) Aussage: Bei einem zentralen Dienstleister wie der Controller-Organisation steht die Erfüllung der Kundenbedürfnisse im Vordergrund. Um diesbezüglich über eine Fremdsicht zu verfügen, ist eine regelmäßige Erhebung sinnvoll. Interpretationshinweis: Die Kundenzufriedenheit zeigt die Beurteilung der Controlling-Prozesse bzw. der Controller-Organisation durch die internen Kunden. Es wird angenommen, dass die Befragung korrekt durchgeführt wird und Verzerrungen (biases) vermieden werden.

Bezeichnung: Relativer Kapazitätsanteil in der Controller-Organisation Ziel: Beurteilung der Effizienz bzw. der Bedeutung des jeweiligen Prozesses Berechnung: FTE Controlling-Hauptprozess / FTE Controller-Organisation * 100 Einheit: % Aussage: Der relative Ressourceneinsatz dient der Bewertung der Prozesseffizienz und kann auch für ein Benchmarking herangezogen werden. Interpretationshinweis: Aus pragmatischen Gründen wird die Kennzahl auf die Controller-Organisation bezogen, wesentliche Leistungsanteile in Controlling-Prozessen können aber auch im Management liegen. Dies zu messen ist aber schwieriger und mit höherem Messaufwand verbunden.