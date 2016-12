29.02.2016 | Interview

Mediations-Experte Kurt Faller im Interview

Bild: Medius GmbH

Wie können Unternehmen konfliktfest werden? Kurt Faller, Gründer und Senior Consultant der Medius GmbH, erläutert, welche Rolle dabei die Mediation spielen kann.

In Zeiten hoher Komplexität und unsicherer Rahmenbedingungen gewinnt das Thema Mediation immer mehr an Bedeutung. Es ist ein geeignetes Mittel, mit Konflikten in Unternehmen gut umzugehen. Wie, erfahren Sie im Haufe-Interview "Mediation - HR ist die klassische Konflikt-Anlaufstelle im Betrieb".

Experten-Tagung zum Thema systemische Konfliktbearbeitung in Organisationen

Vom 10. bis 12. März findet an der Universität Witten/Herdecke eine Experten-Tagung zum Thema Mediation statt. Das Symposium "Die Praxis systemischer Konfliktbearbeitung in Organisationen" bietet Vorträge und Workshops renommierter Mediations-Spezialisten.

Der Interviewpartner Kurt Faller ist Gründer und Senior Consultant der Medius GmbH und arbeitet seit 20 Jahren als Mediator, Organisationsberater und Coach. An der Ruhr-Universität Bochum leitet er das weiterbildende Studium "Mediation und Konfliktmanagement in Wirtschaft und Arbeitswelt" und die Zusatzausbildung "Konfliktmanagement und Systemdesign".

Mehr zum Thema Umgang mit Konflikten in Unternehmen