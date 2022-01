Hürden für ein ordnungsgemäßes bEM bleiben hoch

Rechtsgrundsätze der arbeitsrechtlichen Kündigung: Personenbedingte Kündigung: Rechtsgrundsätze und Voraussetzungen

Eine personenbedingte Kündigung kommt in Betracht, wenn das Arbeitsverhältnis durch Gründe in der Person des Arbeitnehmers gestört wird. Auch wenn er u. U. keinen direkten Einfluss auf diese (fehlende) Fähigkeit, oder Eigenschaften oder Einstellungen hat, ist die Leistungsstörung im Arbeitsverhältnis so massiv, dass der Arbeitgeber sie nicht hinnehmen muss. Weiter