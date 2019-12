Innere Kündigung: Unterforderung ist langweilig und macht krank

Sicherheit: Bore-out: Warum chronische Unterforderung auch krank macht

Während der Begriff Burn-out in aller Munde ist, weiß keiner was das Bore-out-Syndrom ist. Oft belächelt und mit Faulheit gleichgesetzt, kann langandauernde Unterforderung Mitarbeiter auch psychisch krank machen. Woran Sie es erkennen und was zu tun ist, weiß Trainerin Elsbeth Trautwein. Weiter