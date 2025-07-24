Fahrerflucht

Parkhaus-Kreisel
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Vertrauen in den Anwaltsberuf

Wann Fahrerflucht eines Anwalts vom Anwaltsgericht zusätzlich bestraft wird

Die Anwaltsgerichtsbarkeit unterscheidet zwischen inner- und außerberuflichem Fehlverhalten eines Rechtsanwalts. Nach einer besonders nachhaltigen Fahrerflucht wurde vom Anwaltsgericht Köln trotz  strafrechtlicher Verurteilung dem Anwalt auf Antrag der Rechtsanwaltskammer Köln eine weitere Geldstrafe auferlegt und ein Verweis erteilt. Wann ist eine zusätzliche anwaltsgerichtliche Ahndung nötig?
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