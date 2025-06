Podcast Shifting Minds: Zwischen Brokkoli und Business Case

In der aktuellen Folge von Shifting Minds spricht Alexander Kraemer mit Joachim Sandt, Global Head of Internal Sustainability bei TÜV Süd, über die Herausforderungen des globalen Nachhaltigkeitsmanagements. Sandt teilt Einblicke in seine Karriere und erläutert, wie er eine globale Strategie entwickelt, die lokal funktioniert – vom Vorstand bis hin zur kleinsten Filiale.