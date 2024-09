Podcast Shifting Minds: Nachhaltigkeitsreporting im Konzern

In dieser Folge des Podcasts „Shifting Minds“ spricht Alexander Kraemer mit Steffen Schwartz-Höfler, dem Head of Sustainability bei Continental, über die Herausforderungen und Entwicklungen im Bereich Nachhaltigkeitsberichterstattung in Konzernen. Hören Sie jetzt rein und erfahren Sie, was Regulierung mit einer Safari zu tun hat und wo Steffen die Zukunft des Nachhaltigkeitsmanagements sieht!

Steffen Schwartz-Höfler ist mit der Vorstellung aufgewachsen, nie Auto fahren zu können, weil es in Zukunft kein Öl mehr geben wird. Dafür gab es Solarspielzeug, das sein Vater von der Uni mitbrachte. So kam er schon früh mit Nachhaltigkeit und erneuerbaren Energien in Berührung. Wie er schließlich zum Nachhaltigkeitsmanagement kam? „Mit der Bahn“ - genauer gesagt über ein Praktikum im Bereich Umweltberichterstattung bei der Deutschen Bahn. Dort erkannte er, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein politisches, sondern auch ein unternehmerisches Thema ist.

Paradigmenwechsel im Nachhaltigkeitsreporting

Heute verantwortet Steffen Schwartz-Höfler den Bereich Nachhaltigkeit bei Continental. Er beschreibt im Podcast einen Paradigmenwechsel in der Nachhaltigkeitsberichterstattung: Ging es früher vor allem darum, wie Unternehmen die Welt verbessern können, stehen heute - getrieben durch die Anforderungen des Finanzmarktes - Transparenz und Steuerung im Vordergrund. Dieser Wandel stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen, da sie ihre Berichterstattung professionalisieren und an neue regulatorische Anforderungen anpassen müssen. „Nachhaltigkeitsreporting wird gerade erwachsen“, so Schwartz-Höfler.

Die Big Five der Nachhaltigkeitsberichterstattung

Bei Continental wurde ein Projekt namens Big Five ins Leben gerufen, das die wichtigsten regulatorischen Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit abdeckt. Diese werden metaphorisch als die Big Five der Safari dargestellt:

Der Elefant: Steht für die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die umfassende Standards für das Nachhaltigkeitsreporting setzt. Der Büffel: Symbolisiert die EU-Taxonomie, ein komplexes Regelwerk mit vielen Bestandteilen und häufigen Ergänzungen. Das Nashorn: Repräsentiert das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, das umfangreiche Berichterstattung über menschenrechtliche Risiken verlangt. Der Löwe: Steht für die Corporate Sustainability Due Diligence Directive, die verbindliche menschenrechtliche Sorgfaltspflichten und Berichtspflichten zu Klimathemen einführt. Der Leopard: Symbolisiert den Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK), der tiefgehende Anforderungen an Risikomanagement und Kontrollsysteme stellt.

Schwartz-Höfler betont, dass Unternehmen oft vor großen Herausforderungen stehen, insbesondere wenn es darum geht, verschiedene Nachhaltigkeitskriterien zu messen und zu berichten. Dabei sei es wichtig, sich auf wesentliche Kennzahlen zu konzentrieren und unnötige Komplexität zu vermeiden.

Die Zukunft des Nachhaltigkeitsmanagements

Schwartz-Höfler sieht das Nachhaltigkeitsmanagement als integralen Bestandteil der Unternehmenssteuerung. Dies sei auch in Zukunft notwendig, um die neuen Herausforderungen zu meistern und Nachhaltigkeit in der Wirtschaft voranzutreiben. Er betont, dass Nachhaltigkeitsmanager in Zukunft vor allem eine wichtige Rolle als Navigatoren spielen werden: Sie werden messen, „ob die Transformation wirklich in die richtige Richtung geht und Akzente setzen.“ Schwartz-Höfler wünscht sich, dass Nachhaltigkeitsmanager in Zukunft keine Angst vor der regulatorischen Safari haben müssen, sondern sich gegenüber den Big Five angemessen verhalten: „Kamera raus, Foto machen und genießen.“

Der Podcast bietet wertvolle Einblicke in die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich Nachhaltigkeitsreporting und zeigt auf, wie Unternehmen wie Continental diese meistern.

