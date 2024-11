Podcast Shifting Minds: Nachhaltige Lieferketten

In der aktuellen Folge von Shifting Minds spricht Gastgeber Alexander Kraemer mit Tessa Quandt, Head of Sustainability bei Varta, über die Entwicklungen im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement und Lieferketten. Quandt berichtet von ihrem persönlichen Weg über die Vereinigten Arabischen Emirate zu ihrer Position bei Varta und beleuchtet die komplexen Anforderungen, die das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz mit sich bringt.

Tessa Quandt, Leiterin der Nachhaltigkeitsabteilung bei Varta, blickt schon in jungen Jahren auf eine außergewöhnliche Karriere. Diese begann mit Praktika bei der UNESCO und in Regierungsorganisationen und führte sie für mehrere Jahre in die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort arbeitete sie im Ministerium für Energie und Infrastruktur, bevor sie die Verantwortung für den Aufbau der Nachhaltigkeitsabteilung bei Varta übernahm.

Herausforderungen durch das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

Das im Januar 2023 in Kraft getretene Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz stellt Unternehmen wie Varta vor Herausforderungen. Tessa Quandt beschreibt im Podcast, wie das Gesetz die Anforderungen an ihre Arbeit verändert. Um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden, hat Varta interne Systeme und Richtlinien entwickelt, um die Sorgfaltspflichten in Bezug auf Menschenrechte und Umweltschutz zu erfüllen. Ein entscheidender Schritt in diesem Prozess war die Erhöhung der Transparenz entlang der Lieferkette, um mehr Informationen über die Sublieferanten zu erhalten. Dies erforderte laut Quandt vor allem eine intensive Bewusstseinsbildung - sowohl bei den Kunden als auch bei den Lieferanten.

Varta produziert nicht nur herkömmliche AA- und AAA-Batterien, sondern auch Energiespeicher und Module für verschiedene Anwendungen. Dabei legt das Unternehmen großen Wert auf Kreislaufwirtschaft und den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Doch „jede Lieferkette ist anders“ – und die von Energiespeichern sei besonders lang und komplex, so Quandt. Ob sie genauso komplex ist wie die einer Pizza Hawaii, diskutieren Kraemer und Quandt in einem hörenswerten Gedankenspiel.

Kooperationen und Initiativen als Erfolgsfaktor

Ein zentraler Aspekt der Nachhaltigkeitsstrategie von Varta ist laut Quandt die Zusammenarbeit mit Partnern und Brancheninitiativen, wie etwa der Responsible Minerals Initiative. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es dem Unternehmen, gemeinsam mit anderen Akteuren an fairen Wirtschaftspraktiken zu arbeiten und nachhaltige Lösungen zu entwickeln.

Diese Ausgabe von Shifting Minds bietet einen umfassenden Einblick in die Herausforderungen und Strategien des Nachhaltigkeitsmanagements mit Schwerpunkt auf Lieferketten. Sie bietet wertvolle Informationen für alle, die sich für nachhaltige Lieferketten und verantwortungsbewusste Beschaffung interessieren.

