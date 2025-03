Über die Studie „Neue Pfade zu einer emissionsfreien Chemieindustrie“ Die Defossilisierungspfade für die G20-Länder und das globale Szenario wurden mit dem One Earth Climate Model (OECM) berechnet – mit der Anforderung, dass das verbleibende Gesamt-Kohlenstoffbudget zwischen 2020 und 2050 500 Gigatonnen CO2 nicht überschreiten darf, wenn der mittlere globale Temperaturanstieg auf 1,5 °C begrenzt werden soll (mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent). Das OECM ist ein integriertes Energiebewertungsinstrument, das das gesamte Energiesystem eines Landes oder einer Region abdeckt und in 16 branchenspezifische Sektoren unterteilt ist. Die Methodik wurde vom Institute for Sustainable Futures der University of Technology Sydney mit Unterstützung des Instituts für vernetzte Energiesysteme und Energiesystemanalyse des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt sowie in enger Zusammenarbeit mit dem Finanzsektor der Net-Zero Asset Owner Alliance der Vereinten Nationen und den United Nations Principles for Responsible Investment entwickelt. Die sektorale Aufteilung basiert auf dem Global Industry Classification Standard (GICS) und umfasst technische Prozesse wie Stahl-, Aluminium- und Zementproduktion sowie verschiedene Energieerzeugungstechnologien. Nationale Industriesektoren wurden im Rahmen der Entwicklung des nationalen Energieszenarios von unten nach oben berechnet, wobei angenommen wird, dass ihre globalen Marktanteile bis 2050 konstant bleiben. Die jährlichen energiebezogenen CO 2 -Emissionen aller G20-Länder werden kombiniert, um die gesamten Emissionen zu berechnen und mit den globalen Emissionen zu vergleichen. Zur Studie