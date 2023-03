Nachhaltigkeit im Unternehmen - TaschenGuide

Im neuen Haufe TaschenGuide „Nachhaltigkeit im Unternehmen – So gelingt der Einstieg“ erläutern Expertinnen und Experten wie es gelingt, Unternehmensstrategie und Prozesse auf Nachhaltigkeit auszurichten. So erfüllen Unternehmen gesetzliche Anforderungen und nutzen Nachhaltigkeit als Wettbewerbsfaktor.

Faktoren der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit werden neben der finanziellen Profitabilität immer wichtiger für Unternehmen. Das liegt zum einen an den zunehmenden gesetzlichen Regulierungen, vor allem aber an sich veränderten gesellschaftlichen Ansprüchen. Nachhaltigkeit entscheidet in Zukunft umso mehr über Unternehmenserfolg, Wettbewerbsstärke und Resilienz.

Nachhaltigkeit erfolgreich implementieren

Es gibt Unternehmen, die schon seit langem aufzeigen, wie Nachhaltigkeit und ökonomischer Erfolg Hand in Hand gehen. Viele andere stehen jedoch noch vor der Herausforderung, Nachhaltigkeit in ihre Unternehmensstrategie sowie in Prozesse und Strukturen zu integrieren. An diese richtet sich der TaschenGuide „ Nachhaltigkeit im Unternehmen – So gelingt der Einstieg“.

Das Buch stellt Rahmenbedingungen, Treiber und Praxisbeispiele für nachhaltiges Handeln und entsprechende Vorteile für Unternehmen vor. Darüber hinaus beschreiben die Autorinnen und Autoren sieben konkrete Schritte für eine erfolgreiche Umsetzung sowie die Rollen von Unternehmensführung, Führungskräften und einzelnen Funktionsbereichen.

Die Inhalte im Überblick

Was ist Nachhaltigkeit?

Historische Schlaglichter der »Nachhaltigkeit«

Entwicklung der Nachhaltigkeit in Unternehmen

Wo stehen wir, wo wollen wir hin?

Wichtige Rahmenwerke und Vereinbarungen

Warum Nachhaltigkeit im Unternehmen wichtig ist

Vorteile einer Nachhaltigkeitsstrategie

Gesetzliche Vorgaben

Schritt für Schritt zur Nachhaltigkeitssteuerung

Schritt 1: Ambition definieren und Commitment des Top-Managements sicherstellen

Schritt 2: Nachhaltigkeitsteam definieren

Schritt 3: Wesentlichkeitsanalyse – Identifikation der wesentlichen Themen

Schritt 4: Integration in den strategischen Rahmen

Schritt 5: Ziele und Maßnahmen ableiten

Schritt 6: Kennzahlen definieren und erheben

Schritt 7: Nachhaltigkeit im Unternehmen verankern

Praxisbeispiele für die ESG-Dimensionen

Soziale Nachhaltigkeit: Diversität

Ökologische Nachhaltigkeit: Klimaschutz

Governance: Korruptionsbekämpfung

Welche Rolle haben die Führungskräfte?

Die Welt im Wandel – Neue Anforderungen an Führungspositionen

Fachkompetenz: Prozesse, Regeln und Wertschöpfungskette

Soziale Kompetenz: Nachhaltiges Mindset und Kompetenzen

Welche Rolle kommt den Funktionsbereichen im Unternehmen zu?

Mitwirkung der verschiedenen Unternehmensbereiche

Geschäftsführung

Finance, Controlling, Risikomanagement

Nachhaltigkeitsabteilung

Produktion, Supply Chain Management und Logistik

Vertrieb

Personal (HR)

Einkauf

IT-Bereich

Forschung und Entwicklung

Wer übernimmt die Gesamtverantwortung?

Welche Herausforderungen gilt es bei der Umsetzung zu beachten?

Commitment zeigen und Glaubwürdigkeit erhöhen

Managementsysteme und Zertifizierungen nutzen

Transparenz schaffen und klare »Sprache« etablieren

Ratings nutzen und Wettbewerbs- und Finanzierungsvorteile generieren

Wo kann man sich Hilfe holen?

Die Autoren

Andrea Engelien ist Inhaberin der Unternehmensberatung BESONNEN WIRTSCHAFTEN und befähigt Organisation und Unternehmen Nachhaltigkeit als professionelle Businesskompetenz aufzubauen und zu leben. Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist Nachhaltigkeit messbar zu machen. Als Praktikerin mit 25 Jahren Berufserfahrung im Finanz- und Rechnungswesen im internationalen Konzernumfeld und im Mittelstand kennt sie die Herausforderungen des Unternehmensalltags.

Andrea Kämmler-Burrak ist Prinzipal im Bereich Performance Management & Corporate Sustainability bei der Managementberatung Horváth. Sie ist Expertin für die Entwicklung und Steuerung von Nachhaltigkeitsstrategien in Unternehmen.

Flavia Kruck ist Senior Project Manager im Competence Center Controlling & Finance bei der Managementberatung Horváth in Zürich. Als Expertin im Bereich Corporate Sustainability und GRI Certified Sustainability Professional berät sie Unternehmen zu Nachhaltigkeitsstrategie, -steuerung und -berichterstattung.

Peter Sattler ist Principal im Bereich Corporate Sustainability und Green Transformation bei der Managementberatung Horváth in Wien. Er ist Experte für die Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien, die Entwicklung von Nachhaltigkeitsmanagementorganisationen und die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die strategische und operative Unternehmenssteuerung.

