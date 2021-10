Unternehmen stehen aktuell mehr denn je vor der Herausforderung, Nachhaltigkeit ins Zentrum ihres Tuns zu stellen. Welche Schlüsselrolle das Controlling dabei spielt, erläutern Expertinnen und Experten im neuen Buch „Nachhaltigkeit in der Unternehmenssteuerung – Grundlagen, Instrumente, Praxisbeispiele.“

Nachhaltigkeit als oberstes Ziel der Agenda

Nachhaltigkeit ist mehr als nur ein Wort in aller Munde, sondern entwickelt sich immer stärker zum zentralen Leitbild der Gesellschaft und steht nun auch ganz oben auf der Agenda von Unternehmen. Dies geht einher mit der zunehmenden Erkenntnis, dass Nachhaltigkeit kein notwendiges Übel, sondern vielmehr ein ausschlaggebender Faktor für Wachstum, Wettbewerbsstärke und Resilienz darstellt. Finanzielle Profitabilität allein reicht heute nicht mehr aus. Viele Unternehmen stehen damit vor der Herausforderung, Nachhaltigkeit nicht länger als „Silo“ zu behandeln, sondern vielmehr ins Zentrum ihrer Unternehmensstrategie zu stellen und ganzheitlich in Prozesse und Strukturen zu integrieren. Es gilt, Nachhaltigkeit in den unternehmerischen Kontext zu setzen und integriert zu steuern. Im Rahmen der Transformation rückt nun ausgehend von der Frage des „Warums“ die Frage des „Wie“ stärker in den Vordergrund.

Die Rolle des Controllings

Das Controlling steht heute bei Nachhaltigkeit leider oft noch an der Seitenlinie und überlässt das Feld anderen. Wenn Nachhaltigkeit ganzheitlich im Unternehmen verankert und anschließend erfolgreich gesteuert und operationalisiert werden soll, spielt jedoch gerade das Controlling eine unabdingbare Schlüsselrolle und kann wertvolle Beiträge leisten.

Die Beiträge in diesem Sammelband zeigen, wie das Controlling die Transformation von der Strategiefindung bis zum Berichtswesen begleitet, geben einen fundierten Einblick über Werkzeuge und Konzepte und bieten damit sofort umsetzbare Empfehlungen für jeden Controllingbereich.

Die Inhalte im Überblick

Standpunkt

Experten-Interview zum Thema „Sustainability und Controlling“

Péter Horváth, Claudia Maron

Péter Horváth, Claudia Maron Literaturanalyse zum Thema „Nachhaltigkeitscontrolling“

Grundlagen

Nachhaltigkeit wird Standardaufgabe im Controlling: Vom „Why“zum „How“

Andrea Kämmler-Burrak, Rainer Bauer

Andrea Kämmler-Burrak, Rainer Bauer Nachhaltigkeit: Richtlinien, Vorschriften, Standards und Frameworks im Überblick

Andrea Kämmler-Burrak

Andrea Kämmler-Burrak Nachhaltige Unternehmensstrategien: Erfolgsfaktoren bei Entwicklung und Umsetzung

Peter Sattler

Peter Sattler Key Performance Indicators in der Nachhaltigkeitskommunikation

Heiner Weigand

Instrumente & Umsetzung

Ganzheitliches ESG-Management: kundenorientiert und strukturiert vom Purpose zum nachhaltigen Geschäftsmodell

Gina Heller-Herold, Patrick Link

Gina Heller-Herold, Patrick Link Controlling-Risikomanagement-Kreislauf: Agile ESG-Integration und ganzheitliche Bestandsaufnahme (inkl. Quick-Check)

Gina Heller-Herold, Patrick Link

Gina Heller-Herold, Patrick Link Nachhaltigkeitskennzahlen: Zentrales Instrument für eine ganzheitliche Unternehmenssteuerung

Maren Hartmann, Flavia Kruck, Daniel Palmer

Maren Hartmann, Flavia Kruck, Daniel Palmer Umweltorientierte Produktlebenszyklusbetrachtung: Grundlagen – Phasen – Vorgehensweise

Frank Zimmermann

Frank Zimmermann Sustainable Supply Chain Management: Ansätze zur nachhaltigen Transformation der Lieferkette und ihrer Verankerung im Controlling

Christian Jonas, Konstantin L. Maier

Christian Jonas, Konstantin L. Maier Integration von Nachhaltigkeit in finanzdominierte Steuerungssysteme: Ausgangssituation, Faktoren und Möglichkeiten

Björn Baltzer

Praxisbeispiele

Nachhaltigkeit bei DATEV: Das Controlling als Treiber von Strategie und Umsetzung

Claudia Maron, Anja Burgermeister, Giulia Hardy

Claudia Maron, Anja Burgermeister, Giulia Hardy Nachhaltigkeitsstrategie: Umsetzung beim Naturkosmetikunternehmen Börlind

Peter Müller-Pellet, Markus Kottbauer, Alicia Lindner, Nicolas Lindner

Peter Müller-Pellet, Markus Kottbauer, Alicia Lindner, Nicolas Lindner Carbon Footprint: Praxisbeispiel zur Einführung und Optimierung der Treibhausgasermittlung

Günther Zumsande

Günther Zumsande Nachhaltigkeit in Versicherungen: Status Quo und konkrete Lösungsansätze

Christian Briem, Stefan Hiendlmeier, Martin Zinnhobler

Die Herausgeber

Professor Dr. Andreas Klein lehrt seit 2003 Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Controlling & International Accounting an der SRH Hochschule Heidelberg und verfügt über mehrjährige Erfahrung in einer internationalen Beratungsgesellschaft. Er ist Mitherausgeber der Schriftenreihe "Der Controlling-Berater" und als Unternehmensberater und Referent in der Industrie- und Dienstleistungsbranche tätig.

Andrea Kämmler-Burrak ist Expertin im Bereich Performance Management & Corporate Sustainability bei der Managementberatung Horváth.

Bibliographie:

Andreas Klein/Andrea Kämmler-Burrak (Hrsg.): Nachhaltigkeit in der Unternehmenssteuerung

ISBN: 978-3-648-15516-5 / Bestell-Nr.: E11472

Auflage: 1. Auflage 2021 / Umfang 272 Seiten / Preis 79,95 EUR

Erhältlich im Haufe Online Shop oder im Buchhandel.





Das könnte Sie auch interessieren:

"Das Controlling muss beim Thema Nachhaltigkeit in den Fahrersitz."

Sustainability Controlling: Nachhaltigkeit lohnt sich auch finanziell