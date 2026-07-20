Emotionale Präsenz im Berufsalltag

In den vergangenen Teilen dieser Reihe haben wir einige der besonderen Herausforderungen sinnorientierter Arbeit betrachtet. Wir haben untersucht, warum Nachhaltigkeitsarbeit gleichzeitig Energiequelle und Belastung sein kann, wie Verantwortung bewusst getragen werden kann, ohne sich für alles verantwortlich zu fühlen, und welche Rolle innere Antreiber wie Verantwortungsgefühl, Idealismus oder hohe Ansprüche an sich selbst spielen.

Viele Menschen entscheiden sich bewusst für dieses Berufsfeld, weil sie etwas bewegen möchten. Genau das macht Nachhaltigkeitsarbeit für viele so erfüllend. Gleichzeitig entstehen daraus besondere Spannungsfelder, die langfristig Aufmerksamkeit verdienen.

All diese Themen führen zu einer weiteren Frage: Wie bleiben wir emotional präsent, ohne uns dauerhaft von den Herausforderungen unserer Arbeit vereinnahmen zu lassen?

Die emotionale Verbindung zur Arbeit und ihre Herausforderungen

Nachhaltigkeitsarbeit berührt Themen, die weit über klassische Projektarbeit hinausgehen. Klimawandel, soziale Gerechtigkeit, Biodiversität, Ressourcenknappheit oder gesellschaftliche Transformation lösen bei vielen Menschen nicht nur fachliches Interesse aus, sondern auch persönliche Betroffenheit. Viele Nachhaltigkeitsverantwortliche haben sich bewusst für dieses Berufsfeld entschieden, weil ihnen die Themen wichtig sind und weil sie einen Beitrag leisten möchten.

Genau darin liegt eine besondere Stärke. Menschen, die sich mit ihrer Arbeit identifizieren, bringen häufig ein hohes Maß an Motivation, Ausdauer und Verantwortungsbewusstsein mit. Gleichzeitig entsteht daraus eine Herausforderung, die in vielen Organisationen selten offen thematisiert wird. Wer sich stark mit den Inhalten seiner Arbeit verbindet, erlebt Rückschläge, Widerstände oder langsame Fortschritte oft auch emotional intensiver.

Vielleicht kennen Sie Situationen, in denen eine politische Entscheidung Frustration ausgelöst hat? Vielleicht haben Sie erlebt, dass wichtige Projekte verschoben wurden oder notwendige Veränderungen deutlich langsamer vorankamen als erhofft? Vielleicht haben Sie sich wie viele von uns gefragt, warum offensichtliche Lösungen auf Widerstände stoßen oder warum die Dringlichkeit bestimmter Themen nicht stärker wahrgenommen wird?

Solche Reaktionen sind menschlich, für viele von uns auch selbstverständlich, denn sie zeigen häufig, dass Menschen ihre Arbeit ernst nehmen. Gleichzeitig stellen sie unseren Geist vor eine Herausforderung, für die er ursprünglich kaum gemacht wurde. Über Jahrtausende hinweg war der Mensch darauf ausgerichtet, mit konkreten Problemen in seinem unmittelbaren Umfeld umzugehen. Heute beschäftigen wir uns täglich mit globalen Krisen, langfristigen Entwicklungen, komplexen Wechselwirkungen und Risiken, die weder vollständig sichtbar noch unmittelbar lösbar sind. Unser Nervensystem reagiert dennoch auf viele dieser Themen, als wären sie direkt und dauerhaft präsent.

Hinzu kommt eine weitere Dynamik: Wissen schützt nicht immer vor Belastung. In vielen Fällen kann das Gegenteil der Fall sein. Wer tiefer in Nachhaltigkeitsthemen einsteigt, erkennt häufig Zusammenhänge, Risiken und langfristige Entwicklungen, die anderen verborgen bleiben. Während viele Menschen einzelne Nachrichten wahrnehmen, sehen Nachhaltigkeitsverantwortliche oft die systemischen Zusammenhänge dahinter. Sie kennen die wissenschaftlichen Berichte, die Projektionen, die Zielkonflikte und die Herausforderungen der Umsetzung.

Dieses Wissen ist notwendig, um fundierte Entscheidungen treffen zu können, jedoch kann es emotional belastend sein. Je mehr Menschen über komplexe Krisen wissen, desto schwieriger wird es manchmal, diese Themen auszublenden. Aus Sorge kann Grübeln werden. Aus Verantwortungsgefühl kann Überforderung entstehen. Aus Engagement kann Erschöpfung werden.

In den vergangenen Jahren hat sich für einige dieser Phänomene der Begriff Eco-Anxiety etabliert. Gemeint ist damit keine Krankheit, sondern eine nachvollziehbare emotionale Reaktion auf Umwelt- und Klimakrisen. Viele Menschen berichten von Sorgen, Traurigkeit, Frustration oder Zukunftsängsten. Für Menschen, die beruflich täglich mit diesen Themen arbeiten, können diese Gefühle noch stärker ausgeprägt sein.

Eine besondere Herausforderung besteht darin, dass Wissen nicht automatisch zu Handlungsfähigkeit führt. Manchmal entsteht sogar das Gegenteil. Wer die Größe einer Herausforderung erkennt, kann sich handlungsunfähig fühlen. Psychologen sprechen hier teilweise von einer Überforderung durch Komplexität. Wenn Probleme zu groß, zu abstrakt oder zu weit entfernt erscheinen, reagiert unser Geist nicht immer mit mehr Aktivität, sondern gelegentlich mit Rückzug, Resignation oder innerer Lähmung.

Strategien für mehr Handlungsfähigkeit und emotionale Stabilität

Gerade deshalb lohnt sich ein Blick auf die Faktoren, die Handlungsfähigkeit stärken. Ein hilfreicher Ansatz stammt für mich aus dem Modell des Circle of Concern und des Circle of Influence von Stephen Covey. Nachhaltigkeitsverantwortliche beschäftigen sich häufig mit Themen von globaler Bedeutung. Viele dieser Entwicklungen liegen außerhalb des direkten Einflussbereichs einzelner Personen oder Organisationen. Wer seine Aufmerksamkeit überwiegend auf Probleme richtet, die aktuell nicht beeinflussbar sind, erlebt häufig Frustration, Ohnmacht oder Erschöpfung. Wer dagegen bewusst zwischen Betroffenheit und Einflussmöglichkeit unterscheidet, kann Energie gezielter dort einsetzen, wo tatsächliche Gestaltungsspielräume bestehen.

Auch das Konzept der Compassion Fatigue bietet interessante Perspektiven. Ursprünglich wurde es für Menschen in sozialen und helfenden Berufen entwickelt. Es beschreibt eine Form emotionaler Erschöpfung, die entstehen kann, wenn Menschen dauerhaft mit belastenden Situationen konfrontiert sind und gleichzeitig ein hohes Maß an Empathie aufbringen. Ähnliche Dynamiken zeigen sich zunehmend auch im Nachhaltigkeitsbereich. Wer kontinuierlich mit Klimarisiken, gesellschaftlichen Krisen oder den Grenzen bisheriger Fortschritte arbeitet, benötigt Strategien, um Mitgefühl zu bewahren, ohne die gesamte Last dieser Entwicklungen zu übernehmen.

Mit Blick auf die Vielzahl gleichzeitiger Krisen erhält dieses Konzept eine zusätzliche Dimension. Nachhaltigkeitsverantwortliche beschäftigen sich selten nur mit einem Thema. Klimawandel, Biodiversität, soziale Fragen, geopolitische Entwicklungen, technologische Veränderungen und wirtschaftliche Unsicherheiten wirken gleichzeitig auf Organisationen und Gesellschaften ein. Die permanente Auseinandersetzung mit dieser Komplexität verlangt unserem Geist viel ab.

Eine weitere Erkenntnis stammt aus der Forschung zu Psychological Detachment. Studien zeigen, dass Menschen sich besser erholen und langfristig leistungsfähiger bleiben, wenn sie nach der Arbeit gedanklich Abstand gewinnen können. Dabei geht es nicht darum, die Bedeutung der Themen herunterzuspielen oder Gleichgültigkeit zu entwickeln. Es geht darum, Räume zu schaffen, in denen Aufmerksamkeit wieder anderen Menschen, Interessen, Hobbys und Lebensbereichen gehören darf. Gerade Menschen, die ihre Arbeit als Berufung erleben, unterschätzen häufig die Bedeutung dieser bewussten Distanz.

Praktische Tipps für emotionale Präsenz

Emotionale Präsenz bedeutet nicht, belastende Gefühle wegzudrücke, sondern einen Umgang mit ihnen zu finden, der langfristig tragfähig ist.

Ein erster Schritt besteht darin, bewusst zwischen Information und Dauerbeschäftigung zu unterscheiden. Informiert zu sein ist wichtig. Ständige Konfrontation mit Krisenmeldungen, politischen Debatten und negativen Entwicklungen führt jedoch nicht automatisch zu besseren Entscheidungen. Viele Nachhaltigkeitsverantwortliche profitieren davon, feste Zeiten für Nachrichten, Fachinformationen oder Social Media festzulegen und ihrem Geist dazwischen Erholung zu ermöglichen. Ich lese z.B. nur einmal am Tag die neuesten Nachrichten und versuche, zu viele visuelle Inputs zu vermeiden.

Hilfreich können auch bewusste Übergangsrituale zwischen Arbeit und Freizeit sein. Ein Spaziergang nach der Arbeit, Sport, ein Gespräch mit Freunden, Musik, Gartenarbeit oder eine Tasse Tee signalisieren dem Gehirn, dass nun ein anderer Teil des Tages beginnt. Solche Rituale wirken oft unspektakulär, gehören aber zu den wirksamsten Instrumenten, um gedanklichen Abstand zu schaffen.

Ebenso wichtig ist der Austausch mit Menschen, die ähnliche Herausforderungen kennen. Nachhaltigkeitsverantwortliche erleben häufig Spannungen, die im privaten Umfeld nicht immer nachvollzogen werden können. Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen, Peer Groups oder vertrauenswürdigen Wegbegleitern schaffen Raum für Einordnung und Perspektivwechsel.

Viele Menschen profitieren außerdem davon, ihre Aufmerksamkeit regelmäßig auf konkrete Fortschritte zu richten. Transformation verläuft selten geradlinig. Wer ausschließlich auf die noch ungelösten Probleme blickt, übersieht leicht die Veränderungen, die bereits stattfinden. Ein bewusstes Wahrnehmen von Erfolgen, Lernerfahrungen und positiven Entwicklungen kann helfen, die eigene Wirksamkeit realistischer einzuschätzen.

Schließlich lohnt sich die Frage, welche Quellen von Freude, Schönheit und Lebendigkeit außerhalb der Arbeit existieren. Freundschaften, Familie, Bewegung, Natur, Kreativität oder Humor sind keine Ablenkung von der eigentlichen Aufgabe wie so viele meinen. Sie schaffen häufig genau die emotionale Stabilität, die langfristiges Engagement erst möglich macht.

Emotionale Präsenz entsteht dort, wo wir mit ihnen in Kontakt bleiben können, ohne ihnen dauerhaft unsere gesamte Aufmerksamkeit zu überlassen.

Mini-Reflexion

Wie erleben Sie Ihre emotionale Verbindung zu Ihrer Arbeit?

Berufliche Themen beschäftigen mich häufig noch lange nach Feierabend.

☐ häufig

☐ manchmal

☐ selten Rückschläge oder Widerstände in Projekten belasten mich stärker als andere berufliche Herausforderungen.

☐ häufig

☐ manchmal

☐ selten Ich kann klar unterscheiden zwischen den Themen, die mich beschäftigen, und den Themen, die ich tatsächlich beeinflussen kann.

☐ häufig

☐ manchmal

☐ selten Mir gelingt es regelmäßig, gedanklich Abstand von meiner Arbeit zu gewinnen.

☐ häufig

☐ manchmal

☐ selten Ich habe Strategien entwickelt, die mir helfen, auch bei schwierigen Themen handlungsfähig zu bleiben.

☐ häufig

☐ manchmal

☐ selten

Reflexionsfragen