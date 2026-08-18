Nachhaltigkeit wird heute zunehmend als die Fähigkeit von Unternehmen verstanden, langfristig Wert zu schaffen. Internationale Rahmenwerke wie das International Integrated Reporting Framework der IFRS Foundation oder die European Sustainability Reporting Standards (ESRS) machen deutlich, dass nachhaltige Wertschöpfung weit über ökologische und finanzielle Ressourcen hinausgeht. Human Capital und Social Capital gelten inzwischen als zentrale Voraussetzungen für Innovationsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und langfristigen Unternehmenserfolg.

Mit der rasanten Entwicklung generativer Künstlicher Intelligenz erhält diese Perspektive eine neue Bedeutung. KI steigert Produktivität, beschleunigt Wissensarbeit und macht Informationen jederzeit verfügbar. Die eigentliche Veränderung liegt jedoch tiefer: KI verändert die Bedingungen, unter denen Menschen lernen, Verantwortung übernehmen und Urteilskraft entwickeln.

Genau darin liegt eine Nachhaltigkeitsfrage, die bisher kaum diskutiert wird.

Human Capital ist keine Ressource, die Unternehmen besitzen oder verwalten können. Es entsteht kontinuierlich neu – überall dort, wo Menschen Erfahrungen sammeln, Unsicherheit bewältigen, Verantwortung übernehmen und gemeinsam Lösungen entwickeln. Zukunftsfähige Organisationen zeichnen sich deshalb nicht dadurch aus, dass sie möglichst viel Wissen speichern, sondern dadurch, dass sie die Bedingungen schaffen, unter denen neues Wissen und neue Kompetenz immer wieder entstehen können.

Kurzum: Nachhaltige Organisationen verwalten Human Capital nicht. Sie gestalten die Bedingungen, unter denen es entsteht.

Diese Perspektive erweitert das Verständnis sozialer Nachhaltigkeit. Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten bleiben wichtige Erfolgsfaktoren. Darauf aufbauend müssen Organisationen zudem verstehen, wie sie Strukturen schaffen, die Lernen, Eigenverantwortung und Innovation langfristig ermöglichen.

Produktivität ist nicht gleich Kompetenz

Gerade der Einsatz generativer KI macht diesen Unterschied sichtbar. Studien zeigen, dass KI die Produktivität vieler Wissensarbeitender deutlich steigern kann. Aufgaben werden schneller erledigt, Texte, Analysen oder Konzepte entstehen mit geringerem Zeitaufwand.

Produktivität und Kompetenz sind jedoch nicht dasselbe. Während Produktivität beschreibt, wie effizient eine Aufgabe gelöst wird, zeigt sich Kompetenz darin, neue Situationen eigenständig zu bewältigen, unterschiedliche Perspektiven einzuordnen und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen.

Eine aktuelle Übersichtsarbeit von Yan et al. (2025) unterscheidet deshalb ausdrücklich zwischen Performance Gains und Learning Gains. Generative KI kann die Qualität von Arbeitsergebnissen verbessern, ohne dass sich gleichzeitig die zugrunde liegenden kognitiven Fähigkeiten weiterentwickeln.

Für Unternehmen ist diese Unterscheidung von strategischer Bedeutung. Organisationen werden künftig nicht wettbewerbsfähig bleiben, weil Informationen schneller verfügbar sind. Entscheidend wird vielmehr die Fähigkeit ihrer Mitarbeitenden sein, Informationen kritisch zu bewerten, Unsicherheit auszuhalten und Verantwortung für Entscheidungen zu übernehmen. Genau diese Kompetenzen zählen laut Future of Jobs Report 2025 des World Economic Forum zu den wichtigsten Zukunftskompetenzen.

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Menschen sollen auch Irrtümer reflektieren

Lernen entsteht dabei nicht durch das Ergebnis, sondern durch den Weg dorthin. Die Lernforschung zeigt, dass nachhaltige Kompetenzentwicklung dort stattfindet, wo Menschen eigene Hypothesen entwickeln, Irrtümer reflektieren und sich aktiv mit komplexen Herausforderungen auseinandersetzen. Robert und Elizabeth Bjork beschreiben diese produktiven Lernprozesse als „Desirable Difficulties“ – wünschenswerte Schwierigkeiten, die Lernen gerade deshalb fördern, weil sie kognitiv fordern.

Damit stellt sich für Sustainability und HR eine neue strategische Frage: Welche Erfahrungen müssen Menschen auch im KI-Zeitalter weiterhin selbst machen, damit Kompetenz, Selbstwirksamkeit und Urteilskraft entstehen können?

Denn genau diese Fähigkeiten bilden die Grundlage nachhaltiger Wertschöpfung.

Psychologische Sicherheit als Infrastruktur nachhaltiger Wertschöpfung

Wenn Human Capital nicht als vorhandene Ressource verstanden wird, sondern als Ergebnis organisationaler Bedingungen, verändert sich auch die Rolle psychologischer Sicherheit.

Amy Edmondson beschreibt psychologische Sicherheit als die gemeinsame Überzeugung eines Teams, zwischenmenschliche Risiken eingehen zu können, ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen. Menschen sprechen Unsicherheiten an, stellen Fragen und hinterfragen Annahmen, weil sie nicht keine negativen Konsequenzen fürchten müssen.

Im KI-Zeitalter erhält diese Erkenntnis eine neue strategische Bedeutung. Wenn intelligente Systeme jederzeit überzeugende Antworten liefern, wächst die Versuchung, Unsicherheit möglichst schnell aufzulösen beispielsweise, indem Entscheidungen auf der nächsthöheren Ebene getroffen werden oder Prozesse von Dritten standardisiert werden. Genau dadurch droht jedoch der Raum verloren zu gehen, in dem Lernen überhaupt entsteht.

Psychologische Sicherheit fördert deshalb nicht nur Zusammenarbeit oder Innovation. Sie schafft die Voraussetzungen dafür, dass Menschen KI-Ergebnisse kritisch hinterfragen, unterschiedliche Perspektiven einbringen und Verantwortung für Entscheidungen übernehmen. Aus Sicht nachhaltiger Unternehmensentwicklung wird sie damit zur Infrastruktur, auf der Human Capital und Innovationsfähigkeit kontinuierlich entstehen können.

Was das für Sustainability und HR bedeutet

Diese Perspektive verändert auch die Aufgaben von Sustainability und HR.

Die ESRS sowie die ISO 45003 lenken den Blick bereits auf Arbeitsbedingungen, Beteiligung, Entwicklungsmöglichkeiten und psychische Gesundheit. Im KI-Zeitalter stellt sich darüber hinaus eine strategische Frage: Schaffen Unternehmen die Bedingungen, unter denen Lernen, Verantwortungsbewusstsein und Urteilskraft dauerhaft möglich bleiben und gefördert werden?

Für Sustainability bedeutet dies, soziale Nachhaltigkeit nicht ausschließlich über Ergebniskennzahlen wie Fluktuation, Krankenstand oder Engagement zu betrachten. Diese Indikatoren bleiben wichtig, zeigen jedoch vor allem bereits eingetretene Entwicklungen. Ergänzend rücken die organisationalen Voraussetzungen in den Fokus, unter denen diese Ergebnisse entstehen, wie beispielsweise einen Orientierungsrahmen zu schaffen, die die Fähigkeit, analytisch zu denken, Lern- und Adaptionsfähigkeit, oder die Fähigkeit, neues Wissen zu entwickeln, fördern und ermöglichen. Sie entscheiden maßgeblich, ob Human Capital wächst oder schrittweise erodiert.

Nicht alles einfach an KI delegieren

Für HR verschiebt sich der Schwerpunkt von der reinen Kompetenzvermittlung hin zur Gestaltung von Lernbedingungen. Nicht jede Aufgabe, die sich automatisieren lässt, sollte vollständig an KI delegiert werden. Manche Erfahrungen besitzen einen unverzichtbaren Lernwert. Wer keine Unsicherheit erlebt, entwickelt keine Urteilskraft. Wer keine eigenen Entscheidungen reflektiert, entwickelt kein Vertrauen in die eigene Wirksamkeit. Wer Entscheidungen ausschließlich automatisiert vorbereitet oder übernimmt, entwickelt langfristig weniger Urteilskraft und Verantwortungsbewusstsein.

Nachhaltige Organisationen stellen deshalb nicht nur die Frage, wie KI produktiver macht, sondern auch, welche Erfahrungen Menschen weiterhin selbst machen müssen, damit Kompetenz erhalten und weiterentwickelt wird und Organisationen langfristig leistungsfähig und anpassungsfähig bleiben.

Fazit

Generative KI verändert nicht nur Arbeitsprozesse, sondern auch die Bedingungen, unter denen Menschen lernen, Verantwortung übernehmen und Kompetenzen entwickeln. Damit erweitert sie das Verständnis sozialer Nachhaltigkeit: Es geht künftig nicht allein darum, Human Capital zu erhalten, sondern die organisationalen Voraussetzungen zu schaffen, unter denen es kontinuierlich weiterentwickelt werden kann.

Psychologische Sicherheit wird dabei zu einer strategischen Grundlage nachhaltiger Wertschöpfung. Sie schafft den Raum, in dem Menschen Fragen stellen, Unsicherheit reflektieren und gemeinsam tragfähige Entscheidungen treffen können.

Für Sustainability, HR und Führung bedeutet das:

Nachhaltigkeit im KI-Zeitalter heißt nicht nur, menschliche Ressourcen zu schützen, sondern die Bedingungen zu gestalten, unter denen menschliche Urteilskraft, Lernfähigkeit und Innovation langfristig entstehen können.