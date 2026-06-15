Webinar Sustainability People Report 2026

Gehalt im Nachhaltigkeitsmanagement: In Großunternehmen im Sinkflug

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Haufe Online Redaktion
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Webinar Sustainability People Report 2026
Bild: Haufe Online Redaktion

Der neue Sustainability People Report beleuchtet Gehälter, Jobzufriedenheit und Stimmungslage im Nachhaltigkeitsmanagement – und liefert bereits vor der offiziellen Veröffentlichung eine überraschende Erkenntnis: Ausgerechnet in Großunternehmen sind die Gehaltsrückgänge am stärksten.

Der Sustainability People Report 2026 ist in seiner dritten Ausgabe mehr als eine Gehaltsübersicht – er versteht sich als Pulsmesser einer Branche im Wandel. Basierend auf rund 700 Rückmeldungen von Fachkräften aus dem Nachhaltigkeitsbereich wurden Daten zu Vergütung, Budgets, Jobzufriedenheit, Wechselbereitschaft und zur allgemeinen Stimmungslage in der Nachhaltigkeitsszene ausgewertet.

Das zentrale Vorabergebnis überrascht: Während Nachhaltigkeitsmanager:innen lange Zeit zu den gefragten Fachkräften zählten und sich ihre Arbeitgeber noch weitgehend aussuchen konnten, scheint sich das Bild nun zu wandeln – und das schlägt sich offenbar besonders deutlich in der Vergütung bei Großunternehmen nieder.

Webinar zur Studienpräsentation am 24. Juni

Die vollständigen Ergebnisse werden am 24. Juni 2026 um 11:00 Uhr im Rahmen eines Webinars vorgestellt. Dr. Manuel Reppmann präsentiert die wichtigsten Studienbefunde und diskutiert sie anschließend mit Andreas Gruber, Chief Sustainability Officer der DKB, Riccarda Crantz, Head of ESG bei EY sowie Christoph Herzog, Chefredakteur von Haufe Sustainability.

Webinar: Sustainability People Report 2026 

📆 24. Juni 2026 | 🕙 11:00 Uhr 

🎙️ Präsentation & Diskussion mit Expert:innen aus der Praxis und Fachmedien

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Schlagworte zum Thema:  Studie , Nachhaltigkeitsmanagement , Gehalt
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