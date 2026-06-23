Der Markt für Nachhaltigkeitsberatungen ist groß, aber undurchsichtig. Eine neue Benchmark-Studie schafft Klarheit und zeigt, welche Anbieter wirklich überzeugen können. Die Ergebnisse zeigen: Spezialisierte Boutique-Beratungen schneiden besser ab als die bekannten Großanbieter.

CSRD, Lieferkettensorgfaltspflichten, Science-based Targets: Die regulatorischen und strategischen Anforderungen an Nachhaltigkeitsverantwortliche sind in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Viele Unternehmen setzen auf externe Beratung – doch der Markt ist kaum zu überblicken. In einer Befragung wurden 175 verschiedene Anbieter spontan genannt.

Methodik: anonym, unbestellt, unabhängig

Der „Sustainability Consulting Benchmark 2026“ basiert auf 308 anonymen Bewertungen von Nachhaltigkeitsverantwortlichen mit direkter Beauftragungserfahrung im Vorjahreszeitraum. Diese Bewertungen wurden im Rahmen des Gehalts- und Stimmungsreport „Sustainability People Report“ erhoben. Die Erhebung erfolgte ohne Wissen der bewerteten Beratungen. Einkauf von Platzierungen und Selbstnominierungen seien dadurch strukturell ausgeschlossen, betonen die Macher der Studie. Aus 175 genannten Anbietern werden 22 ausgezeichnet.

Spezialisierte Häuser dominieren die Spitze

Das auffälligste Ergebnis: Boutique-Beratungen und Spezialanbieter belegen die vorderen Plätze. „Wer wirklich gut war, wusste man früher über den Flurfunk. Nun haben wir erstmalig einen unabhängigen Einblick in die Zufriedenheit der Auftraggeber“, kommentiert Alexander Kraemer, Initiator der Befragung.

„Best in Class“

Die Kategorie „Best in Class“ erhalten 15 Beratungen mit mindestens drei Bewertungen und einem Schnitt von 2,0 oder besser (Schulnotenskala). Darunter finden sich unter anderem ConClimate, BAUM Consult, Grubengold, Impact Strategies und plant values.

„Highly Recommended“

Die Kategorie „Highly Recommended“ setzt mindestens sieben Kundenstimmen und einen Schnitt von 2,5 oder besser voraus. Damit soll nicht nur Qualität, sondern auch Konstanz über eine breite Kundenbasis gemessen werden. Zu den sieben Ausgezeichneten zählen unter anderem BDO, eine der großen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften im DACH-Raum, sowie :response, ein seit 2007 auf ESG spezialisiertes Beratungshaus mit Sitz in Frankfurt.

Der Benchmark soll künftig jährlich erscheinen. Die vollständige Liste aller 22 ausgezeichneten Beratungen finden Sie hier.