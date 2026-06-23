Gut beraten? Boutique-Anbieter dominieren in Befragung
CSRD, Lieferkettensorgfaltspflichten, Science-based Targets: Die regulatorischen und strategischen Anforderungen an Nachhaltigkeitsverantwortliche sind in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Viele Unternehmen setzen auf externe Beratung – doch der Markt ist kaum zu überblicken. In einer Befragung wurden 175 verschiedene Anbieter spontan genannt.
Methodik: anonym, unbestellt, unabhängig
Der „Sustainability Consulting Benchmark 2026“ basiert auf 308 anonymen Bewertungen von Nachhaltigkeitsverantwortlichen mit direkter Beauftragungserfahrung im Vorjahreszeitraum. Diese Bewertungen wurden im Rahmen des Gehalts- und Stimmungsreport „Sustainability People Report“ erhoben. Die Erhebung erfolgte ohne Wissen der bewerteten Beratungen. Einkauf von Platzierungen und Selbstnominierungen seien dadurch strukturell ausgeschlossen, betonen die Macher der Studie. Aus 175 genannten Anbietern werden 22 ausgezeichnet.
Spezialisierte Häuser dominieren die Spitze
Das auffälligste Ergebnis: Boutique-Beratungen und Spezialanbieter belegen die vorderen Plätze. „Wer wirklich gut war, wusste man früher über den Flurfunk. Nun haben wir erstmalig einen unabhängigen Einblick in die Zufriedenheit der Auftraggeber“, kommentiert Alexander Kraemer, Initiator der Befragung.
„Best in Class“
Die Kategorie „Best in Class“ erhalten 15 Beratungen mit mindestens drei Bewertungen und einem Schnitt von 2,0 oder besser (Schulnotenskala). Darunter finden sich unter anderem ConClimate, BAUM Consult, Grubengold, Impact Strategies und plant values.
„Highly Recommended“
Die Kategorie „Highly Recommended“ setzt mindestens sieben Kundenstimmen und einen Schnitt von 2,5 oder besser voraus. Damit soll nicht nur Qualität, sondern auch Konstanz über eine breite Kundenbasis gemessen werden. Zu den sieben Ausgezeichneten zählen unter anderem BDO, eine der großen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften im DACH-Raum, sowie :response, ein seit 2007 auf ESG spezialisiertes Beratungshaus mit Sitz in Frankfurt.
Der Benchmark soll künftig jährlich erscheinen. Die vollständige Liste aller 22 ausgezeichneten Beratungen finden Sie hier.
-
Die wichtigsten Sustainability-Events 2026
61
-
VSME-Bericht: So machen es Unternehmen - von 17 bis 174 Seiten
57
-
Konsolidierung im ESG-Softwaremarkt: Code Gaia und Planted fusionieren
13
-
PPWR: Warum aus einem politischen Signal noch kein funktionierendes System wird
9
-
Das große Tauziehen: Wer prüft den Nachhaltigkeitsbericht?
7
-
Nachhaltigkeit im Krisenmodus – deshalb bleibt sie relevant
6
-
Weniger Zahlen, mehr Wirkung – das Nachhaltigkeitsmanagement erfindet sich neu
4
-
Deutsche-Bank-Tochter DWS zahlt Millionenstrafe wegen Greenwashing
4
-
SDGs – was eine Nichterreichung für Unternehmen bedeutet
4
-
Zwischen Sehnsucht und Systemwandel: Sinus-Studie
4
-
Nachwuchsförderung im Nachhaltigkeitsbereich: Räume, Chancen und Impact
23.06.2026
-
Gut beraten? Boutique-Anbieter dominieren in Befragung
23.06.2026
-
„Im KI-Zeitalter reicht es nicht mehr, Dinge isoliert zu betrachten“
18.06.2026
-
Gehalt im Nachhaltigkeitsmanagement: In Großunternehmen im Sinkflug
15.06.2026
-
Transformation als Rückbesinnung und Weiterentwicklung
08.06.2026
-
Was wird aus menschlicher Urteilskraft, wenn KI übernimmt?
05.06.2026
-
Zwischen Recycling und Resilienz: Deutschlands zögerliche Kreislaufwende
03.06.2026
-
Fünf Persönlichkeiten für nachhaltige Transformation geehrt
02.06.2026
-
Europas Unternehmen unterschätzen das Hitzerisiko
29.05.2026
-
SDGs – was eine Nichterreichung für Unternehmen bedeutet
28.05.2026