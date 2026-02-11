Wie KI den Berufsstand Steuerberater wandelt

Ausgehend von den 10 Thesen des DStV, wie generative KI den Berufsstand wandelt, beleuchten unsere Expertinnen und Experten das Thema von ihrer Warte aus: fundiert, praxisnah und kurzweilig.

Die Steuerberatung steht vor einem tiefgreifenden Umbruch. Während generative KI in immer mehr Lebens- und Arbeitsbereiche vordringt, verändert sie auch das Fundament der steuerberatenden Berufspraxis. Was bedeutet das für Kanzleien, Berufsträgerinnen und Berufsträger – heute und in Zukunft?

Der Arbeitskreis Digitalstrategie des DStV hat sich intensiv mit dieser Frage beschäftigt. In einem gemeinsamen Prozess wurden 10 zentrale Thesen entwickelt, die beschreiben, wie generative KI das Berufsbild beeinflusst, welche Chancen und Risiken sich abzeichnen und ‍welche Weichen jetzt gestellt werden müssen.

Erfahren Sie es am Dienstag, 17.03.2026 um 13:00 Uhr in unserem Online-Live-Event: „Tax Talks 2026: Ab jetzt alles anders?! Wie KI den Berufsstand wandelt“.

Unsere Referentinnen und Referenten liefern spannende Impulse

Luisa Stalla, Managerin Digitale Transformation beim Deutschen Steuerberaterverband (DStV) zeigt in ihrer Keynote Was verändert sich durch KI konkret in der Steuerberatung? wie KI die Steuerberatung und die Rolle der Berater verändert. Sie beleuchtet Auswirkungen auf Berufsidentität, Verantwortung und Chancen und gibt Impulse, die eigene Rolle aktiv zu gestalten.

Tamara Krämer, Fachredakteurin für Steuerrecht stellt den CoPilot Tax vor, der KI-gestützte Antworten auf Ihre Steuerfragen liefert. Denn KI übernimmt Standardaufgaben – Wissen allein reicht nicht mehr. Der Vortrag zeigt, wo echte Wertschöpfung liegt: in individueller Beratung, kritischer Prüfung, kreativer Steuerplanung und strategischer Unterstützung.

Elisa Lutz, Geschäftsführerin, Steuerberaterin und Expertin für TaxTech zeit in ihrem Vortrag Technologiekompetenz wird genauso wichtig wie Rechts- und BWL-Know-how, wie datengetriebene Beratung Technik, recht und BWL verbindet. Automatisierung verändert die Steuerberatung grundlegend. Neu8e digitale Beratungsfelder entstehen, Mandanten erwarten technologische Kompetenz, und Themen wie IT-Sicherheit und Datenschutz gewinnen an Bedeutung.

Philipp Penkatzki, Geschäftsführer, Steuerberater und Unternehmer sagt, dass Vertrauen in der KI-gestützten Steuerberatung zur wichtigsten Währung wird. Sein Vortrag zeigt, warum Steuerberater ihre Preisgestaltung überdenken sollten – nicht nur wegen KI, sondern weil klassische Modelle häufig schon vorher nicht optimal waren.

Ein Videobeitrag von Stefan Crivellin, Steuerberater und Dipl.-Betriebswirt (BA) zeigt, wie hybride Kompetenzen – steuerrechtliches und betriebswirtschaftliches Wissen, kombiniert mit Methodenkompetenz, technologischem Verständnsi und Kommunikationsfähigkeit – künftig entscheidend für den Erfolg sind. Denn Ausbildung und Prüfung in der Steuerberatung müssen neu gedacht werden.

Michael Wohlfart, Geschäftsführer der Kanzleibooster GmbH und Experte für Kanzleioptimierung, zeigt in seinem Vortrag KI verändert die Steuerberatung – sie bedroht nur diejenigen, die sich nicht weiterentwickeln, wie sich Wertschöpfung verschiebt und gleichzeitig wächst, und gibt Impulse, wie der Beruf die Chance für mehr Beratung, Strategie und Wertschöpfung aktiv nutzen kann.

Ulf Hausmann, Geschäftsführer der Kanzleipakt GmbH und Experte für Kanzleientwicklung und KI sagt, im KI-Zeitalter verändert sich die Steuerberatung grundlegend: es geht nicht nur um Software, sondern um Strategie. Wer digitalisiert, ohne strategisch zu führen, riskiert den Anschluss. Sein Vortrag zeigt, wie Kanzleien durch Führungsreife, klare Organisationslogik und Mut zur Neuausrichtung echte Wettbewerbsvorteile entwickeln können.

Technologie entscheidet über Kontrolle, Qualität und Resilienz in der Steuerberatung. Diskutieren Sie, wie eigene Datenhoheit, Open-Source-Lösungen und vertrauensvolle Partnerschaften Kanzleien unabhängiger machen – und teilen Sie Ihre Meinung in der von Florian D. Weber, Moderator und Content Creator bei der Haufe Group, vorgestellten Umfrage Wie wichtig sind technologische Lösungen für Ihre Kanzlei?

Die Zukunft unseres Berufs ist nicht garantiert – sie muss gestaltet werden sagt Torsten Lüth, Steuerberater und Präsident des Deutschen Steuerberaterverbands (DStV) in seinem Videobeitrag. Der Berufsstand muss Standards, Ethik und Rahmenbedingungen aktiv mitgestalten. Wer nicht selbst definiert, wie KI genutzt wird, wird von Technologieanbietern und Marktmechanismen definiert. Deshalb gilt es, Impulse zu setzen, Netzwerke zu pflegen und aktiv Verantwortung zu übernehmen.

