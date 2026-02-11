BStBK

FAQ-Katalog zur allgemeinen digitalen Aufbewahrung

News 11.02.2026 | 10:49 Uhr
Haufe Online Redaktion
BStBK: FAQ zur allgemeinen digitalen Aufbewahrung
Die BStBK hat einen neuen FAQ-Katalog zur allgemeinen digitalen Aufbewahrung veröffentlicht.

Der FAQ-Katalog bündelt häufige Fragen zu handels- und steuer­rechtlichen Aufbewahrungs­pflichten (inkl. GoBD), zur digitalen Archivierung von Dokumenten sowie zu ausgewählten DSGVO-Aspekten.

Detailfragen in der Praxis

Wie die BStBK ausführt, sei die digitale Aufbewahrung längst Standard – zugleich blieben Detailfragen in der Praxis anspruchsvoll:

  • Welche Unterlagen sind wie lange aufzubewahren?
  • Welche Anforderungen stellen Handelsrecht und GoBD an Ordnung, Unveränderbarkeit und Nachvollziehbarkeit?
  • Wie ist mit E-Mails, Vorsystemen, Konvertierung, Systemmigration oder den Zugriffsarten im Prüfungsfall umzugehen?

Der neue FAQ-Katalog der BStBK soll hierzu eine strukturierte Übersicht bieten und behandelt u. a. Fragen zur digitalen Aufbewahrung von Jahres­abschlüssen, zu Signaturen/Freigaben, zur Archivierung von Entgeltunterlagen sowie zu Lösch- und Auslagerungs­themen im DSGVO-Kontext.

FAQ-Katalog Allgemeine digitale Aufbewahrung

Quelle: BStBK, Mitteilung v. 10.02.2026
Schlagworte zum Thema:  Aufbewahrungsfrist , Abgabenordnung
