BStBK: FAQ zur allgemeinen digitalen Aufbewahrung

FAQ-Katalog zur allgemeinen digitalen Aufbewahrung
Der FAQ-Katalog bündelt häufige Fragen zu handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten (inkl. GoBD), zur digitalen Archivierung von Dokumenten sowie zu ausgewählten DSGVO-Aspekten.
Detailfragen in der Praxis
Wie die BStBK ausführt, sei die digitale Aufbewahrung längst Standard – zugleich blieben Detailfragen in der Praxis anspruchsvoll:
- Welche Unterlagen sind wie lange aufzubewahren?
- Welche Anforderungen stellen Handelsrecht und GoBD an Ordnung, Unveränderbarkeit und Nachvollziehbarkeit?
- Wie ist mit E-Mails, Vorsystemen, Konvertierung, Systemmigration oder den Zugriffsarten im Prüfungsfall umzugehen?
Der neue FAQ-Katalog der BStBK soll hierzu eine strukturierte Übersicht bieten und behandelt u. a. Fragen zur digitalen Aufbewahrung von Jahresabschlüssen, zu Signaturen/Freigaben, zur Archivierung von Entgeltunterlagen sowie zu Lösch- und Auslagerungsthemen im DSGVO-Kontext.
FAQ-Katalog Allgemeine digitale Aufbewahrung
