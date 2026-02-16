Auswirkungen von KI auf Honorarmodelle in Steuerkanzleien

Auswirkungen von KI auf Geschäfts- und Honorarmodelle in Steuerberatungskanzleien
Künstliche Intelligenz und Automatisierung verändern die Steuerberatungsbranche mit hoher Geschwindigkeit. Digitale Buchhaltungsprozesse, automatisierte Deklaration, KI-gestützte Analysen und neue Beratungsfelder stellen nicht nur die Arbeitsweise von Steuerberatungskanzleien auf den Prüfstand, sondern werfen auch grundlegende Fragen zum Geschäfts- und Honorarmodell auf. Experten plädieren bereits für den Wandel: "Weg von 'Zeit gegen Geld' – hin zu wertbasierten Modellen." Vor diesem Hintergrund startet eine neue wissenschaftlich begleitete Studie, die sich gezielt an Steuerberatungskanzleien richtet und deren praktische Erfahrungen in den Mittelpunkt stellt.
Ziel und Hintergrund der Studie
Die Studie mit dem Titel "Auswirkungen von KI und Automatisierung auf das Geschäfts- und Honorarmodell von Steuerberatungskanzleien" untersucht, wie Kanzleien aktuell ihre Honorare ermitteln, wie sich technologische Entwicklungen auf einzelne Geschäftsfelder auswirken und welche strategischen Antworten Kanzleien auf die kommenden Herausforderungen entwickeln.
Initiator der Studie ist die format C: consulting, vertreten durch Thorsten Hesse, der seit vielen Jahren Steuerberatungskanzleien in Fragen der Kanzleientwicklung sowie der Honorar- und Preisstrategie berät. Die wissenschaftliche Begleitung erfolgt durch die HM Business School unter der Leitung von Prof. Dr. Karoline Maier, Professorin für Betriebliche Steuerlehre.
Zentrale Forschungsfragen
Die Studie untersucht, nach welchen Parametern Kanzleien ihre Honorare aktuell ermitteln und welche rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen die Preisgestaltung beeinflussen. Darüber hinaus wird analysiert, wie KI und Automatisierung das Geschäftsmodell insgesamt und einzelne Geschäftsfelder verändern, und welche strategischen Maßnahmen Kanzleien ergreifen, um diesen Wandel erfolgreich zu gestalten.
Durchführung der Studie
Die Befragung, welche die Grundlage für die Studie bildet, erfolgt über einen Online-Fragebogen (Bearbeitungszeit ca. 10 bis 15 Minuten), der sich an die "Preisentscheider" in Kanzleien richtet. Ergänzend werden vertiefende Experteninterviews mit Vertretern der Steuerberatungsbranche sowie mit Beratern aus den Bereichen KI, Automatisierung und Pricing durchgeführt, um qualitative Einblicke zu gewinnen.
Der Befragungszeitraum ist angesetzt vom 16.2. bis 27.3.2026. Die Veröffentlichung des Studienberichts ist für die erste Maihälfte 2026 geplant. Alle teilnehmenden Kanzleien erhalten den vollständigen Studienbericht kostenfrei per E-Mail. Zusätzlich wird ein nachträglicher Download möglich sein.
