Das FG Münster hat entschieden, dass die Verpflichtung zur Zahlung des Erbbauzinses bei Schenkung eines Erbbaurechts nicht von der Bemessungsgrundlage bei der Schenkungsteuer abgezogen werden darf.

In einem Urteilsfall des FG Münster bekamen die Kläger je zur Hälfte ein Erbbaurecht an einem unbebauten Grundstück geschenkt. Nach der Übertragung waren sie verpflichtet, den jährlichen Erbbauzins an die Grundstückseigentümer zu zahlen. Diese Erbbauzinsverpflichtung wollten sie von der Bemessungsgrundlage für die Schenkungsteuer abziehen. Sowohl das Finanzamt als auch das FG Münster lehnten dies jedoch ab.

Erbbauzins ist ein Nutzungsentgelt

Das Gericht vertrat die Auffassung, dass die Übertragung des Erbbaurechts insgesamt eine unentgeltliche Zuwendung an die Kläger darstelle. Eine gemischte Schenkung oder eine Schenkung unter Leistungsauflage liegt hier nach der Meinung der Richter nicht vor. Das Erbbaurecht könne nicht in seine einzelnen Bestandteile aufgespalten werden, sondern werde als Ganzes betrachtet. Das Gericht führt aus, dass der Erbbauzins keine Gegenleistung für den Erwerb des Erbbaurechts sei, sondern ein Nutzungsentgelt.

FG Münster, Urteil v. 21.6.2018, 3 K 621/16 Erb, veröffentlicht mit dem August-Newsletter 2018