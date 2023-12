Schuldgeldzahlungen an den Förderverein einer Schule

Das FG Münster entschied, dass Zahlungen an einen Förderverein, der die Gelder an einen Schulträger zur Finanzierung einer Schule weiterleitet, die von den eigenen Kindern besucht wird, Schulgelder i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG darstellen können.

Vor dem FG Münster wurde folgender Fall verhandelt: Die beiden Kinder der zusammen veranlagten Eltern besuchten eine staatlich anerkannte Ersatzschule in freier Trägerschaft einer Stiftung.

Zahlungen an einen Förderverein der Schule

Die Kläger bezahlten insgesamt 1.000 EUR an den als gemeinnützig anerkannten Förderverein der Schule. Der Verein fördert die Lehrtätigkeit und das Schulleben. So besagt es die Satzung. Dabei geht es insbesondere um die Unterstützung von schulischen Einrichtungen und Veranstaltungen, Studienreisen, Schullandaufenthalten und Arbeitsgemeinschaften, Projekten und (Arbeits-) Materialien. Der Förderverein erhielt von den Eltern, deren Kinder die Schule besuchten, insgesamt 37.500 EUR. 43.500 EUR wurden an die Stiftung abgeführt. Die Stiftung wiederum führte mindestens 54.000 EUR zur Finanzierung des Schulträgereigenanteils (insgesamt 87.000 EUR) an die Schule ab.

Schuldgeld als Sonderausgaben

Die Kläger gaben die Zahlungen als Schulgeld in der Einkommensteuererklärung an. Das Finanzamt lehnte die Geltendmachung zunächst ab, da die Zahlungen ausweislich der Satzung des Fördervereins nicht für den reinen Schulbesuch geleistet worden seien. Auch eine Anerkennung als Spende kam nicht infrage. Doch die Klage vor dem FG Münster hatte vollumfänglich Erfolg.

FG Münster, Urteil v. 25.10.2023, 13 K 841/21 E, veröffentlicht am 15.12.2023