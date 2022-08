Schenkungsteuerliches Verwaltungsvermögen: Grundstücke an Dritte

Bild: Alexander Stein/Pixabay

Werden Grundstücke an Dritte überlassen, kann in Erbfällen und auch bei vorgenommener Erbfolge gleichwohl kein Verwaltungsvermögen vorliegen. Das erfordert jedoch, dass im Zusammenhang mit dem Pachtvertrag auch eine Erbeinsetzung des Dritten erfolgt. So entschied das FG München.