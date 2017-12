Eine Kapitalerhöhung kann die Beteiligtenquote erheblich verändern. Zu möglichen erbschaftsteuerlichen Folgen entschied das FG Münster. Bild: Haufe Online Redaktion

Es ist keine Nachversteuerung nach § 13a Abs. 5 ErbStG vorzunehmen, wenn der Beschenkte den Veräußerungsgewinn aus den erworbenen GmbH-Anteilen in eine neue GmbH-Beteiligung reinvestiert und seine Beteiligung erst durch eine spätere Kapitalerhöhung unter 25% herabsinkt.

Der Kläger erhielt einen GmbH-Anteil geschenkt. Das Finanzamt setzte aufgrund des Verschonungsabschlags und des Abzugsbetrags nach § 13a ErbStG die Schenkungsteuer zunächst mit 0 EUR fest. Der Kläger verkaufte die Beteiligung später und investierte einen Teil des Erlöses in seine Beteiligung an einer AG. Zunächst war er mit rund 46 % beteiligt, aufgrund einer Kapitalerhöhung sank die Quote auf 19,91 %. Das Finanzamt änderte daraufhin den Schenkungsteuerbescheid, mit dem es sowohl den Verschonungsabschlag als auch den Abzugsbetrag unberücksichtigt ließ. Das FG entschied zugunsten des Klägers.

FG Münster, Urteil v. 20.11.2017, 3 K 1879/15 Erb, veröffentlicht am 15.12.2017