Keine Betriebsaufspaltung durch Photovoltaikvermietung

Das FG Düsseldorf hat entschieden, dass keine sachliche Verflechtung durch Vermietung von Dachflächen für Zwecke der Stromerzeugung mittels Photovoltaikanlagen vorliegt, wenn diesen bei einem Betriebsunternehmen mit verschiedenen Geschäftsfeldern nur eine untergeordnete Bedeutung zukommt.

Erweiterte Kürzung bei der Gewerbesteuer

Worum ging es in dem Fall? Das FG Düsseldorf hatte zu beurteilen, ob die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG entfällt, wenn ein Wohnungsunternehmen Dachflächen an eine konzerninterne Betriebsgesellschaft vermietet, die dort Photovoltaikanlagen betreibt.

Die Klägerin war als Organträgerin mittelbar an einer Enkelgesellschaft beteiligt, die überwiegend interne Dienstleistungen für den Konzern erbrachte. Zusätzlich pachtete diese Dachflächen von der Klägerin, um dort Strom aus Photovoltaikanlagen zu erzeugen. Das Finanzamt verneinte die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG und begründete dies mit dem Vorliegen einer Betriebsaufspaltung. Die vermieteten Dachflächen seien für den Strombereich der Betriebsgesellschaft von wesentlicher Bedeutung, wodurch eine sachliche Verflechtung gegeben sei.

Keine Betriebsaufspaltung

Das FG Düsseldorf folgte dieser Argumentation nicht. Unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des BFH – insbesondere der sog. Filialrechtsprechung – liege keine Betriebsaufspaltung vor. Entscheidend sei, dass die Dachflächennutzung im Verhältnis zu den übrigen Tätigkeitsbereichen der Betriebsgesellschaft von nur untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung sei. Die Photovoltaik-Aktivitäten machten nur einen geringen Teil des Gesamtumsatzes aus.

Zudem weist das Gericht darauf hin, dass sich die Filialrechtsprechung des BFH nicht auf Unternehmen mit unterschiedlichen Geschäftsbereichen übertragen lasse. Die Prämissen dieser Rechtsprechung würden auf Betriebsgesellschaften, die verschiedene Geschäftsbereiche unterhalten, nicht unbedingt in vergleichbarer Weise zutreffen.

FG Düsseldorf, Urteil v. Urteil v. 19.2.2025, 5 K 814/22 G,F, veröffentlicht am 15.9.2025