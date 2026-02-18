Fehlender Datenabgleich: Kirchensteuerfestsetzung aufgehoben

Fehlender Datenabgleich bei Kirchensteuerfestsetzung
Austritt aus der Kirche
Im konkreten Fall war ein Mann im Jahr 2017 aus der katholischen Kirche ausgetreten. Die Meldebehörde übermittelte den Kirchenaustritt an das BZSr. Diese Information wurde bei den elektronischen Steuermerkmalen gespeichert. Deshalb zog der Arbeitgeber des Mannes keine Kirchensteuer mehr vom Lohn ab und meldete dies auch an die Finanzverwaltung.
Falsche Angabe in den Einkommensteuererklärungen
In seinen Einkommensteuererklärungen für die Jahre 2017 bis 2020 gab der Mann jedoch weiterhin an, Mitglied der Kirche zu sein. Das Finanzamt übernahm diese Angaben, ohne sie mit den gespeicherten elektronischen Daten abzugleichen, und setzte Kirchensteuer fest. Nachdem die Bescheide bestandskräftig geworden waren, beantragte der Mann eine Änderung beziehungsweise Aufhebung der Kirchensteuer. Das Finanzamt lehnte dies zunächst ab.
Übermittelte Daten wurden nicht berücksichtigt
Das FG Münster gab der Klage jedoch statt. Die Richter erklärten, dass die Steuerbescheide nach § 175b Abs. 1 AO geändert werden müssen, wenn übermittelte elektronische Daten bei der Steuerfestsetzung nicht oder falsch berücksichtigt wurden. Dazu gehören auch Informationen über einen Kirchenaustritt.
Nach Auffassung des Gerichts spielt es keine Rolle, dass der Kläger in seinen Steuererklärungen falsche Angaben gemacht hatte. Auch die Praxis der Finanzverwaltung, bestimmte Daten nur für das Lohnsteuerverfahren zu nutzen, ändere nichts an der gesetzlichen Pflicht zur Berücksichtigung dieser Informationen. Andernfalls könnte die Verwaltung selbst bestimmen, wann eine Änderung möglich ist. Das widerspreche rechtsstaatlichen Grundsätzen.
Da das Finanzamt die vorhandenen Daten zum Kirchenaustritt nicht genutzt hatte, musste es die Kirchensteuerbescheide ändern. Die Revision ist beim BFH unter dem Az. X R 3/26 anhängig.
FG Münster, Urteil v. 24.10.2025, 4 K 884/23 Ki, veröffentlicht am 17.2.2026 mit Newsletter des FG Münster
-
Vorsteuerabzug bei Betriebsveranstaltungen
467
-
Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld nach § 268 AO ist unwiderruflich
422
-
Abschreibung für eine Produktionshalle
344
-
Sonderausgabenabzug für einbehaltene Kirchensteuer auf Kapitalerträge aus anderen Einkunftsarten
332
-
Vermietung an den Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
306
-
Berechnung der Zehn-Jahres-Frist bei sanierungsrechtlicher Genehmigung
237
-
Entgeltlicher Verzicht auf Nießbrauch bei einem vermieteten Grundstück
2151
-
Abzug von Fahrtkosten zur Kinderbetreuung
211
-
Teil 1 - Grundsätze
203
-
Bagatellgrenze für die Abfärberegelung
1941
-
"Zwölftelregelung" des Kirchensteuergesetzes NRW
18.02.2026
-
Fehlender Datenabgleich bei Kirchensteuerfestsetzung
18.02.2026
-
Reichweite einer Empfangsvollmacht
18.02.2026
-
Gestaltungsmissbrauch im Zusammenhang mit Bondstripping
17.02.2026
-
Anteilsvereinigung beim Erwerb eigener Anteile durch eine grundbesitzende GmbH
16.02.2026
-
Nutzungspflicht des beSt in eigenen Angelegenheiten des Steuerberaters
16.02.2026
-
Keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei grunderwerbsteuerpflichtigem Erwerbsvorgang
16.02.2026
-
Betreiben eines Internetblogs mit freiwilligen Zahlungen von Lesern
13.02.2026
-
Alle am 12.2.2026 veröffentlichten Entscheidungen
12.02.2026
-
Anforderungen an nach § 198 BewG vorgenommenen Marktanpassungsabschlag
10.02.2026