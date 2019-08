BFH Überblick: Alle am 22.8.2019 veröffentlichten Entscheidungen

Antrag auf "schlichte" Änderung

Die Anforderungen an die Konkretisierung des Antrags auf "schlichte" Änderung i.S. des § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO sind nicht strenger als die Anforderungen an die Konkretisierung des Gegenstands des Klagebegehrens i.S. des § 65 Abs. 1 FGO.