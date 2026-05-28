Neue anhängige Verfahren im Mai 2026
Eine Auswahl der wichtigsten anhängigen Verfahren für Unternehmer, Arbeitnehmer und Kapitalanleger, die im Mai 2026 veröffentlicht wurden, erhalten Sie hier im Überblick:
Rubrik
Thema
Az. beim BFH
und Vorinstanz
Anleger
Grunderwerbsteuer/Erwerbsgegenstand
Unter welchen konkreten Voraussetzungen sind die Baukosten nicht in die grunderwerbsteuerliche Bemessungsgrundlage einzubeziehen, weil der Erwerber eine Person ist, die (auch) zur Veräußererseite gehört und mit beherrschendem Einfluss auf das „Ob“ und „Wie“ an der Bebauung mitwirkt?
II R 3/26
FG Münster, Urteil v. 11.10.2024, 8 K 2838/21 GrE
Anleger
Bewertung/Vergleichswertverfahren
Bedarfsbewertung, Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts: Wird in einem Gutachten das Vergleichswertverfahren angewendet, müssen dann Vergleichsobjekte individualisiert sein (Angabe von Straße und Hausnummer)?
II R 8/26
FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 8.10.2025, 16 K 3169/22
Unternehmer
Personengesellschaft/Abfärbetheorie
Schließen sich die gewerbliche (Aufwärts-)Abfärbung gem. § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alt. 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) und die gewerbliche Prägung nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG gegenseitig aus, und ist § 2 Abs. 1 Satz 2 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) folglich verfassungskonform dahin auszulegen, dass eine vermögensverwaltende Personengesellschaft, die gewerbliche Beteiligungseinkünfte bezieht, als nicht der Gewerbesteuer unterliegender Gewerbebetrieb anzusehen ist, wenn sie ohne den Bezug der Beteiligungseinkünfte als gewerblich geprägte Personengesellschaft (§ 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG i. V. m. § 2 Abs. 1 Satz 1 GewStG) der Gewerbesteuer unterliegen würde?
IV R 5/26
FG Münster, Urteil v. 17.2.2026, 15 K 1605/24 G
Unternehmer
Nutzungsüberlassung/Firmenwagen
Private Überlassung eines Fahrzeugs an Mitarbeiter im Rahmen der Umsatzsteuer
Ist – und falls ja, unter welchen Voraussetzungen – die Überlassung von Firmenfahrzeugen an im Inland wohnende Arbeitnehmer durch eine im EU-Ausland ansässige Gesellschaft als umsatzsteuerbarer Umsatz gegen Entgelt im Inland zu erfassen?
V R 42/25
FG Rheinland-Pfalz, Urteil v. 27.6.2024, 6 K 1073/22
Unternehmer
Innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft/Letztabnehmer
Sind die Regelungen des innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts gem. § 25b UStG auf Reihengeschäfte mit mehr als drei Beteiligten anwendbar, wenn die drei unmittelbar nacheinander beteiligten Unternehmer nicht am Ende der Lieferkette stehen?
V R 44/25
FG Düsseldorf, Urteil v. 22.11.2024, 1 K 2832/19 U
Unternehmer
Vorsteuerabzug/Factoring
Ist ein (bloßer) Forderungserwerb unter Übernahme des Ausfallrisikos ohne eigenen Forderungseinzug als steuerpflichtige Factoringleistung zu werten, für die der volle Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann oder stellt dieser vielmehr ein steuerfreies „Geschäft mit Forderungen“ i. S. d. § 4 Nr. 8 Buchst. c UStG dar?
V R 47/25
FG Düsseldorf, Urteil v. 27.6.2025, 5 K 125/24 U
Unternehmer
Vorsteuer/Schätzungsmaßstab
Nach welcher Methode ist bei gemischten Umsätzen der abzugsfähige Teil der Vorsteuern bei dem Sachbezug PKW zu ermitteln? Kann ein sachgerechter Schätzungsmaßstab auch die in der Verfügung der OFD Frankfurt vom 7.8.2002 dargestellte Vereinfachungsregelung für die Vorsteueraufteilung bei der Überlassung von Kraftfahrzeugen durch Sparkassen an ihre Arbeitnehmer sein?
V R 51/25
Sächsisches FG, Urteil v. 26.2.2025, 2 K 159/24
Unternehmer
Umsatzsteuerbefreiung/Container
Umsatzsteuerfreiheit gemäß § 4 Nr. 12 Buchst. a UStG bei Vermietung von Containern zu Lagerzwecken an nicht vorsteuerabzugsberechtigte Kunden?
V R 4/26
FG Düsseldorf, Urteil v. 6.10.2025, 1 K 1801/21 U
Arbeitnehmer
Grundlagenbescheid/Pflegegrad
Nachträgliche Berücksichtigung von Pflege-Pauschbeträgen bei der Einkommensteuerfestsetzung: Bescheide über die Einstufung in einen Pflegegrad als Grundlagenbescheide?
VI R 19/25
FG Düsseldorf, Urteil v. 20.10.2025, 14 K 1541/24 E
Arbeitnehmer
Änderungsnorm/Elektronische Übermittlung
Der Steuerpflichtige und das Finanzamt kamen zu der irrigen Annahme, dass die Fünftelregelung nach § 34 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes zu einer Aufteilung der Abfindung auf fünf Veranlagungszeiträume führen würde.
Darf das Finanzamt den bestandskräftigen Vorjahresbescheid nach der Feststellung des Irrtums im folgenden Veranlagungsjahr auf der Grundlage von § 174 Abs. 3 der Abgabenordnung (AO) ändern?
Wäre eine Änderung auch nach § 175b AO möglich gewesen, da die vom Arbeitgeber übermittelten Daten zur Abfindung i. S. v. § 93c AO vom Finanzamt nicht zutreffend berücksichtigt worden sind?
IX R 3/26
FG Münster, Urteil v. 13.2.2026, 4 K 64/23 E
Anleger
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung/ Fremdvergleich
Zur Bestimmung des Umfangs des Fremdvergleichs, insbesondere bei Mietverträgen ohne ausdrückliche Regelungen zu Zahlungsmodalitäten, Kündigungsrechten oder Mietsicherheiten.
X R 28/25
FG Nürnberg, Urteil v. 24.7.2025, 6 K 1044/23
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Erstattungszinsen für Gewerbesteuer als steuerpflichtige Betriebseinnahmen
336
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Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld nach § 268 AO ist unwiderruflich
254
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Sonderausgabenabzug für einbehaltene Kirchensteuer auf Kapitalerträge aus anderen Einkunftsarten
219
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Vermietung an den Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
152
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Abzug von Fahrtkosten zur Kinderbetreuung
126
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Nachweis der betrieblichen Nutzung eines Pkw nach § 7g EStG
118
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Abschreibung für eine Produktionshalle
114
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Selbst getragene Kraftstoffkosten bei der 1 %-Regelung
107
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Berechnung der Zehn-Jahres-Frist bei sanierungsrechtlicher Genehmigung
103
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Aufwandsentschädigung an einen ehrenamtlich tätigen Ortsvorsteher
90
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Keine Entschädigung für Verfahrensdauer während des Ruhens des Verfahrens
28.05.2026
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Alle am 28.5.2026 veröffentlichten Entscheidungen
28.05.2026
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Neue anhängige Verfahren im Mai 2026
28.05.2026
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Vorzeitige Anforderung einer ESt-Erklärung
28.05.2026
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Erlass von Nachzahlungszinsen bei freiwilliger Zahlung
27.05.2026
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Unentgeltliche Zuwendung einer Kapitallebensversicherung unter Nießbrauchsvorbehalt
26.05.2026
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Vergütung für die Fortführung des Geschäftsführeramts beim Verkauf von Geschäftsanteilen
26.05.2026
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Rechtsanwaltskosten für Erbauseinandersetzung als abziehbare Nachlassverbindlichkeiten
26.05.2026
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Grundstücksübertragung mit Anrechnung auf zukünftige Zugewinnausgleichsforderung
21.05.2026
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Alle am 21.5.2026 veröffentlichten Entscheidungen
21.05.2026