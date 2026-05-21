Alle am 21.5.2026 veröffentlichten Entscheidungen
Kompakt und aktuell: Sie finden hier einen Überblick der am Donnerstag vom Bundesfinanzhof veröffentlichten sog. V-Entscheidungen. Am folgenden Dienstag finden Sie hier Verlinkungen auf die Kurzkommentierungen zu den wichtigsten Entscheidungen. Entscheidungsdatum und Aktenzeichen sind mit den Volltexten auf der Homepage des Bundesfinanzhofs verlinkt.
Thema
Entscheidung
Datum und Az.
Rechtsanwaltskosten im Zusammenhang mit einer Erbauseinandersetzung als abziehbare Nachlassverbindlichkeiten
Entstehen Kosten der Rechtsberatung und -vertretung in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Teilungsversteigerung zur Auseinandersetzung einer Erbengemeinschaft, sind diese als Kosten der Nachlassverteilung abziehbar. Dies gilt auch dann, wenn die Erbengemeinschaft bereits vor dem Auseinandersetzungsverlangen eines der Miterben zur Verwaltung des nachlasszugehörigen Vermögens übergegangen war.
Unentgeltliche Zuwendung einer Kapitallebensversicherung unter Nießbrauchsvorbehalt
Hat sich der Schenker den Nießbrauch an der Rückkaufsleistung vorbehalten, entsteht dieser Nießbrauch erst mit Kündigung des Versicherungsvertrags. Soweit zum Bewertungsstichtag keine Kündigung erfolgt ist, handelt es sich bei dem Nießbrauch um eine bedingte Last, die nicht vom Wert des Erwerbs abziehbar ist.
Vergütung für die Fortführung des Geschäftsführeramts beim Verkauf von Geschäftsanteilen an einer Kapitalgesellschaft – Abgrenzung zwischen Veräußerungspreis und Arbeitslohn
Ob ein gezahlter (Teil-)Betrag für die Fortführung der Geschäftsführertätigkeit den Einkünften aus § 17 EStG oder aus § 19 EStG zuzuordnen ist, bestimmt sich danach, zu welcher Einkunftsart der engere Zusammenhang besteht. Entscheidend ist hierbei, ob der im Kaufvertrag zusätzlich vereinbarten Leistung eine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung zukommt. Ist dies nicht der Fall, handelt es sich bei dem hierfür gezahlten Betrag um einen unselbständigen Teil des Veräußerungspreises i.S. von § 17 Abs. 2 EStG.
Alle am 15.5.2026 veröffentlichten Entscheidungen des BFH mit Kurzkommentierungen
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Erstattungszinsen für Gewerbesteuer als steuerpflichtige Betriebseinnahmen
409
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Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld nach § 268 AO ist unwiderruflich
282
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Sonderausgabenabzug für einbehaltene Kirchensteuer auf Kapitalerträge aus anderen Einkunftsarten
224
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Vermietung an den Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
164
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Abzug von Fahrtkosten zur Kinderbetreuung
159
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Nachweis der betrieblichen Nutzung eines Pkw nach § 7g EStG
133
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Abschreibung für eine Produktionshalle
114
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Berechnung der Zehn-Jahres-Frist bei sanierungsrechtlicher Genehmigung
112
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Aufwandsentschädigung an einen ehrenamtlich tätigen Ortsvorsteher
111
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Zufluss von nicht ausgezahlten Darlehenszinsen eines beherrschenden Gesellschafters
102
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Grundstücksübertragung mit Anrechnung auf zukünftige Zugewinnausgleichsforderung
21.05.2026
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Alle am 21.5.2026 veröffentlichten Entscheidungen
21.05.2026
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Landesgrundsteuergesetz Baden-Württemberg ist nicht verfassungswidrig
20.05.2026
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Umqualifizierung von vermögensverwaltenden Einkünften
20.05.2026
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Aufzeichnungspflicht für Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer
18.05.2026
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Ausschüttung von Gewinnen aus der Zeit vor Auflösung der Gesellschaft nach Liquidationsbeginn
18.05.2026
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Ausgleichszahlungen nach § 35 Abs. 2, § 295 Abs. 2 InsO sind keine Betriebsausgaben
18.05.2026
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Vorbesitzzeiten von Schwesterpersonengesellschaften bei § 6b-Rücklage
18.05.2026
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Kindergeld bei anlassbezogener Freistellung eines Diplom-Finanzwirts
18.05.2026
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Alle am 15.5.2026 veröffentlichten Entscheidungen
15.05.2026